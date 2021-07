O ensaio na Argentina publicado na revista internacional Cell Reports Medicine confirma a formação de altos títulos de anticorpos neutralizantes de IgG e Coronavírus devido à inoculação com a vacina Sputnik V

MOSCOU, 12 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, o fundo soberano da Federação Russa), investidor da vacina russa contra o coronavírus Sputnik V, anuncia a publicação dos resultados do estudo da vacina russa contra o coronavírus "Sputnik V" segundo a qual a inoculação com o fármaco produz alto nível de anticorpos neutralizantes de IgG e vírus tanto entre os que nunca tinham coronavírus quanto entre trabalhadores médicos já tendo tido a doença na Argentina.

O estudo foi publicado no periódico revisado científica internacional Cell Reports Medicine em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666379121002081

O estudo avaliou a produção de anticorpos específicos para SARS-CoV-2 após a vacinação de 288 profissionais de saúde na Argentina e analisou os títulos de anticorpos IgG e a capacidade de neutralização após uma ou duas injeções com Sputnik V de pessoas que já tinham tido a doença COVID-19 e as que nunca a tinham.

Os autores do estudo foram 39 pessoas, incluindo Andres H. Rossi, Diego S. Ojeda, Augusto Varese, Lautaro Sanchez, Maria M. Gonzalez Lopez Ledesma, Ignacio Mazzitelli e outros. Entre as principais descobertas do estudo apontam que 94% das pessoas não tendo tido coronavírus anteriormente tiveram uma forte resposta imunológica após receber uma única dose da vacina Sputnik V. Os autores também observam que nenhuma vantagem óbvia da segunda dose de "Sputnik V" foi revelada para pessoas previamente doentes. Segundo os autores, a imunização apenas com o primeiro componente do Sputnik V (vacina Sputnik Light) é suficiente para proteger a saúde de quem já esteve doente.

Hoje a Sputnik V está registrada em 67 países, com uma população total de mais de 3,5 bilhões de pessoas. Dados de órgãos reguladores de vários países além de San Marino, incluindo Argentina, Sérvia, Bahrein, Hungria, México, Emirados Árabes Unidos, etc., obtidos durante a vacinação da população, demonstram que a Sputnik V é uma das mais seguros e mais eficazes vacinas contra o coronavírus.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), declarou :

«O artigo publicado pelos especialistas da Argentina na revista Cell Reports Medicine é um exemplo de mais de dados positivos obtidos no curso do uso da vacina "Sputnik V". O medicamento fornece um alto nível de proteção tanto para aqueles que nunca tinham o coronavírus quanto para os que já sofreram da infecção. "Sputnik V" é uma das vacinas contra o coronavírus mais seguras e eficazes do mundo o que é confirmado e evidenciado pela publicação de uma ampla gama de dados de reguladores e instituições acadêmicas na América Latina, Europa e Oriente Médio ».

