O EVENTO PRINCIPAL: JELLYSMACK DÁ UM NOCAUTE AO CONTRATAR O CAMPEÃO DO UFC FRANCIS NGANNOU COMO SEU PRIMEIRO PARCEIRO NO NOVO MARQUEE PROGRAM

A parceria com o campeão de MMA também representa o crescimento meteórico da Jellysmack na vertical de esportes de combate. Ngannou se junta a outros conhecidos parceiros de marcas de esportes de combate da Jellysmack, como Combate Global, PFL (Professional Fighters League), Karate Combat e Main Events Boxing. Além da poderosa equipe de esportes da Jellysmack, liderada por Maxime Horbez, a liderança executiva da empresa inclui Jess Sargus, Head de Business Affairs e ex-lutadora de MMA e gerente de esportes de combate que fornece suporte jurídico essencial e conhecimento estratégico para as parcerias.

"Estou emocionado em anunciar Francis Ngannou como o mais novo membro da família de esportes Jellysmack", diz Maxime Horbez, Vice-presidente de Esportes da Jellysmack. "Além de ser um atleta incrível, o 'The Predator' tem uma história de resiliência e autoconfiança que ecoa os valores e a trajetória da Jellysmack. Ele é uma inspiração para todos os jovens atletas que sonham alto".

Para Ngannou, a experiente equipe Jellysmack desempenhou um papel importante na parceria. "Estou muito entusiasmado com esta colaboração com a Jellysmack", disse ele. "Sempre quis explorar novos caminhos criativos para meus fãs, e estou animado para poder fazer isso e ainda mais com um grupo tão talentoso de pessoas."

Assim como o Programa de Criadores, o Marquee Program da Jellysmack cria e monetiza os canais sociais dos criadores em tempo recorde, sem custo direto para o talento. As personalidades do Marquee Program da Jellysmack mantêm a propriedade de todo o seu conteúdo. A empresa trabalha em estreita colaboração com cada parceiro para garantir que suas ideias, vídeos e edições estejam alinhados com a sua marca pessoal. O resultado final é uma poderosa presença social que aumenta o alcance global, gera receita de publicidade e conecta e fortalece seu vínculo com os fãs, independentemente da plataforma social em que estejam.

"Francis sempre buscou uma forma de criar conteúdo de alta qualidade e entretenimento para seus fãs, e o Marquee Program da Jellysmack foi a solução ideal", diz Martin, agente de Ngannou. "A estrutura colaborativa do programa, combinada com a capacidade da Jellysmack de lidar com várias plataformas sociais, possibilta que Francis aprimore sua marca pessoal enquanto é eficiente com seu tempo – algo essencial devido ao seu treinamento exaustivo e sua agenda de viagens."

Horbez continua: "Trabalhar ao lado de um campeão do UFC é reflexo da estratégia da Jellysmack de abraçar o crescente apetite da Geração Z por esportes de combate. O MMA será um dos gêneros mais assistidos nas mídias sociais em um futuro próximo, e queremos com certeza distribuir o melhor para nosso incrível público. Vamos desenvolver conteúdo de vídeo emocionante lado a lado com Ngannou para dar aos fãs uma visão do dia-a-dia de um dos atletas mais sensacionais do mundo".

Sobre a Jellysmack

Co-fundada em 2016 por Michael Philippe, Robin Sabban e Swann Maizil, a Jellysmack detecta e desenvolve os criadores de vídeo mais talentosos do mundo por meio da tecnologia. Suas ferramentas proprietárias de dados e otimização de vídeo impulsionam o crescimento da audiência social, desbloqueando novos fluxos de receita e ampliando a monetização. A empresa trabalha atualmente com mais de 400 criadores de conteúdos influentes, incluindo Brad Mondo, Bailey Sarian, Karen Bachini, RezendeEvil, MrBeast, Patrick Starrr, Derek Deso, Karina Garcia e PewDiePie. A Jellysmack otimiza, opera e distribui conteúdo de vídeo feito por criadores no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. A estratégia da empresa se baseia em seu sucesso em escalar seus próprios canais de conteúdo original em beleza ("Beauty Studio"), futebol ("Oh My Goal"), jogos ("Gamology") e muito mais. O conteúdo gerenciado pela Jellysmack ostenta 10 bilhões de visualizações globais mensais de vídeo e um alcance entre plataformas de 125 milhões de usuários únicos nos EUA, alcançando quase 45% de todos os americanos e tornando-se a maior empresa digital-first americana em espectadores mensais nas redes sociais. Para saber mais, visite https://jellysmack.com/ .

Sobre Francis Ngannou

Francis Ngannou nasceu e foi criado na cidade de Batié, Camarões. Ele viveu na pobreza e cresceu com pouco acesso à educação formal. Quando jovem, foi abordado por diversas gangues em sua aldeia para se juntar a elas. Ngannou recusou e decidiu usar a reputação negativa de seu pai como lutador de rua como motivação para fazer algo positivo e perseguir uma carreira no boxe. Ao redor dos vinte anos, Ngannou mudou-se para Paris para se dedicar ao boxe profissional e, em agosto de 2013, começou a treinar com Didier Carmont. Embora originalmente interessado em aprender a boxear, foi seu treinador que o apresentou ao MMA. Em tempo recorde, Ngannou chegou à maior competição do esporte, o UFC, onde rapidamente se tornou o favorito dos fãs. Ngannou venceu 9 de suas 12 lutas no UFC por nocaute, com as últimas quatro ocorrendo em um tempo total de dois minutos e meio. Com sua vitória em março de 2021 no UFC 260, Ngannou não apenas derrotou o maior peso-pesado do UFC de todos os tempos, mas se tornou o primeiro campeão africano dos pesos-pesados do UFC na história. Fora do octógono, Ngannou estabeleceu a Francis Ngannou Foundation para criar um ambiente estruturado e seguro para as crianças de Batié. Ele fez sua estréia no cinema no filme de grande sucesso FAST 9, em maio de 2021, e será visto em JACKASS FOREVER em fevereiro de 2022.

FONTE Jellysmack

