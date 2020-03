O Festival Habanos encerra sua XXII edição com Noite de Gala dedicada ao 145o. aniversário da marca Romeo y Julieta

Na edição desse ano o tradicional Leilão de Umidores cinco umidores de algumas das mais prestigiosas marcas de Habanos foram leiloados, juntos com um umidor especial doado pela família Simon Chase para a Habanos. O leilão levantou a histórica quantia de € 4.270.000 cuja arrecadação será inteiramente doada ao Sistema Cubano de Saúde Pública. Pela primeira vez, nesse tradicional leilão, um umidor da marca Cohiba atingiu o valor de € 2.400.000.

A Noite de Gala homenageou o 145o. aniversário da marca Romeo y Julieta, apresentando suas três novas bitolas em uma nova linha, a Línea de Oro. Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar, exclusivamente, as três novas bitolas que formam a linha mais premium da marca: Hidalgos (57 mm de circunferência do anel x 125 mm de comprimento), Nobles (56 mm de circunferência do anel x 135 mm de comprimento) e Dianas (52 mm de circunferência do anel x 145 mm de comprimento).

Durante todo o evento, realizado na Pabexpo na cidade de Havana, mais de 1.200 convidados apreciaram uma excelente apresentação musical liderada pela famosa cantora internacional e ícone pop Gloria Gaynor, bem como contando com outras apresentações incluindo Camerata Guido López e a Orquestra do Maestro Patterson, diretor da Orquestra do Rádio e Televisão Cubana. Adicionalmente, houve outras apresentações artísticas, incluindo a Companhia, liderada por Santiago Alfonso, vencedor do Prêmio Nacional de Dança Cubana de 2006 e a grande Vengsay Valdés, diretora e primeira bailarina do Balé Nacional de Cuba.

A cerimônia de encerramento também apresentou os Prêmios Habanos com Alexander Avellar recebendo o prêmio na categoria Comunicações, Jean Claude Reichling premiado na categoria Negócios e Servilio Jesús Córdova Torres premiado na categoria Produção, respectivamente.

Além disso, a dupla de vencedores de aficionados do Concurso Internacional III Desafio Internacional Habanos foram Tarek Gamaye e Fabi Hammad, dos Emirados Árabes Unidos.

*(P.A.O.) Protected Appellations of Origin (Denominações de Origem Protegidas)

