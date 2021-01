O FII Institute confirma mais de 140 palestrantes para a conferência de dois dias do FII

Para tratar do assunto "A Neorrenascença", S.Ex.ª Yasir Al-Rumayyan, o Governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e Presidente do FII Institute, abrirá oficialmente a 4a edição do FII, conduzida pelo FII Institute. S.Ex.ª Al-Rumayyan será acompanhado por David Solomon, Presidente e CEO do The Goldman Sachs Group, Thomas Gottstein, CEO do Credit Suisse Group, Ray Dalio, Co-Presidente e CIO da Bridgewater Associates e Marco Alvarez, CEO da Snam, na consideração de como a comunidade global de investimentos pode impulsionar a crise econômica para construir um futuro mais forte e mais sustentável.

S.A.R. Príncipe Abdulaziz bin Salman, Ministro da Energia da Arábia Saudita, Mukesh Ambani, Presidente da Reliance Industries, Patrick Pouyanné, Presidente e CEO da Total, S.Ex.ª Dr. Sultão Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e Enviado Especial e CEO do Grupo da Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, discutirão estratégias para orientar os investimentos no setor de energia. Lord Gerry Grimstone, Ministro do Estado para o Comércio do Reino Unido, Eric Cantor, Vice-Presidente e Diretor Geral da Moelis & Co, S.Ex.ª Sultão Ahmed Bin Sulayem, Presidente do Grupo e CEO da DP World, S.Ex.ª Khalid Al-Falih, Ministro de Investimentos do Reino da Arábia Saudita, e S.Ex.ª Dra. Rania Al-Mashat, Ministra da Cooperação Internacional do Egito, considerarão políticas para fortalecer as parcerias de investimento e comércio para refletir um novo conjunto de realidades geopolíticas.

Entre os outros participantes programados estão a S.A.R. Princesa Reema bint Bandar bin Sultan Al Saud, Embaixadora Saudita nos Estados Unidos, Dr. Kai Fu Lee, Co-Fundador, Presidente e CEO da Sinovation Ventures, Thomas Barrack, Presidente Executivo da Colony Capital, Jean Bernard Lévy, CEO da EDF, Jean Todt, Presidente da Fédération Internationale de l'Automobile, Anand Mahindra, Presidente do Grupo Mahindra, Josh Giegel, Co-Fundador e CTO da Hyperloop one, Anthony Scaramucci, Fundador e Sócio-Administrador da SkyBridge Capital, e David Rubenstein, Co-Fundador e Co-Presidente Executivo do The Carlyle Group.

O FII Institute identificou os investimentos sustentáveis, o crescimento econômico global e o futuro da saúde, a digitalização, a educação e a cultura como assuntos prioritários. Os palestrantes abordarão esses assuntos urgentes, assim como o renascimento das PMEs, como o investimento em cultura pode torná-las um motor de crescimento, e também os esforços para reparar as desigualdades de gênero de longa data.

O Instituto foi fundado em Riade para reunir líderes globais, pioneiros tecnológicos, especialistas e elaboradores de políticas para permitir que ideias concretas possam resolver as questões sociais mais urgentes da atualidade, ao mesmo tempo em que cria plataformas de longo prazo para remodelar o futuro de forma sustentável e criar um impacto positivo sobre a humanidade.

O programa principal será transmitido ao vivo de Riade. Os palestrantes serão filmados e as imagens transmitidas por todas as cidades do FII via satélite e por plataformas de transmissão ao vivo.

Haverá palestras, sessões plenárias e também debates temáticos em todos os locais.

O Future Investment Initiative Institute é uma nova geração de fundações globais sem fins lucrativos que garante que as mais brilhantes ideias do mundo encontrem seu caminho para materializar, escalonar e criar um impacto positivo sustentável sobre a humanidade.

Com uma visão ambiciosa de capacitar as mentes mais brilhantes para moldar um futuro melhor para TODOS e com TODOS, o Instituto FII reúne líderes e especialistas globais para, coletivamente, desenvolver e permitir que ideias concretas possam resolver as questões sociais mais urgentes da atualidade, ao mesmo tempo em que cria plataformas de longo prazo para remodelar o futuro da humanidade.

