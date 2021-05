O Football for Friendship estabelece um novo recorde GUINNESS WORLD RECORDS™ por ter a maioria dos utilizadores de um estádio virtual ao mesmo tempo

A 26 de maio, o projeto Football for Friendship (F4F) alcançou um novo recorde GUINNESS WORLD RECORDS™ por ter tido o maior número de visitantes de um estádio virtual ao mesmo tempo. Na tentativa de recorde participaram utilizadores do simulador multijogador "Football for Friendship World" (F4F World) de mais de 200 países.

Para assinalar o início da tentativa de recorde, o embaixador global do F4F, o lendário futebolista brasileiro Roberto Carlos, dirigiu-se assim a todos: "Todos podemos fazer parte de um grande acontecimento. Somos todos participantes do programa F4F da Gazprom. Vamos ganhar o recorde!" O apoio também veio dos mestres de futebol russos Jewgeni Aldonin e Dmitri Sennikov, do jogador de futebol russo do ano de 2004 Dmitri Sychew e da embaixadora do futebol feminino russo Elena Ryshkova. As estrelas russas do TikTok, gêmeas Katya e Nastya, junto com Kirill Kolesnikov, também estiveram presentes.

O simulador multijogador "Football for Friendship World" (F4F World) foi desenvolvido especificamente para o F4F em 2020. Neste simulador podem ser organizados jogos de equipas internacionais em tempo real. No F4F World, a partir de 24 de maio também foi realizado o campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021, com um total de 32 equipas e jogadores de mais de 200 países.

O Football for Friendship já detém dois recordes GUINNESS WORLD RECORDS™. Em 2019 o F4F obteve o título GUINNESS WORLD RECORDS™ por ter tido a maioria das nacionalidades num treino de futebol. A 5 de dezembro de 2020 foi estabelecido um novo recorde GUINNESS WORLD RECORDS™ no âmbito dos eventos de encerramento da oitava época do Football for Friendship, relativamente a um treino online de futebol com a maioria dos participantes.

Sobre o Football for Friendship:

O F4F existe desde 2013. É organizado pela Gazprom e apoiado pela UEFF, FIFA e UNO. Nos últimos oito anos de jogo, participaram no programa cerca de 15 000 crianças e jovens de 211 países e regiões.

Fontes oficiais na Internet:

Fotografias e vídeos para a comunicação social: http://media.footballforfriendship.com

Website: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1521526/Gazprom_F4F_World_Record.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502205/F4F_Gazprom_Logo.jpg

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship