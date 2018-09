O FOTON AUMAN EST-A, exibido na IAA 2018, revela ambição de desenvolvimento através de profunda cooperação

O AUMAN EST-A foi desenvolvido e é fabricado pela BFDA e construído com um sistema de fornecimento de energia e peças de renome mundial, incluindo Cummins, ZF, WABCO, etc. Voltado principalmente para rotas especiais de longa distância e mercados de logística de alta eficiência, o AUMAN EST-A está equipado com um sistema de energia inteligente, direção assistida e um sistema de gerenciamento de frota e foi verificado por um teste verdadeiro de 10.000 km em estrada, para atender mais completamente as solicitações dos clientes por eficiência mais alta de operação e custo operacional mais baixo. Após o lançamento no mercado em Xangai, na China, em abril de 2017, a série AUMAN EST foi lançada respectivamente no Peru, Chile, Rússia, Quênia, Tailândia e Malásia, cobrindo os mercados da América do Sul, Sudeste Asiático e África.

Em 18 de setembro, na véspera da IAA 2018, uma coletiva de imprensa global foi realizada pela BFDA na IAA. O Sr. Gong Yueqiong, presidente da Foton Motor Group, o Sr. Martin Daum, membro da diretoria da Daimler AG e chefe da divisão de caminhões e ônibus da Daimler e o Sr. Hubertus Troska, membro da diretoria da Daimler AG, bem como presidente do conselho e CEO da Daimler da China Continental, participaram da coletiva de imprensa.

7 anos, 540.000 veículos vendidos em todo o mundo

Desde a fundação da BFDA em 2012, os padrões de fabricação, as experiências de operação local e as vantagens de mercado da Foton Motor foram efetivamente integrados e colaboraram com as vantagens tecnológicas e de gestão da Daimler. A BFDA opera sob a marca FOTON "AUMAN", a qual eliminou o modo de empreendimento conjunto que introduzia modelos maduros de veículos estrangeiros para produção por fabricantes de equipamentos originais (OEM) em empreendimentos conjuntos tradicionais entre empresas da China e empresas estrangeiras e iniciou o novo modo de cooperação de empreendimentos conjuntos entre empresas da China e estrangeiras. Desta forma, a Foton Motor tem os direitos de utilização e de propriedade de ativos intangíveis dos caminhões "Auman" médios e pesados, incluindo tecnologias, patentes e marcas próprias, nos mercados internacionais. A Daimler fornece tecnologia, apoio especializado e o Sistema Operacional para Caminhões (TOS - Truck Operating System) para ajudar o empreendimento conjunto a promover a qualidade do produto, aperfeiçoar os sistemas dos fornecedores e apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos. A Foton Motor fornece divulgação da marca, sistemas de fabricação e experiência na operação do mercado. Com base nas redes da Foton Motor, ambas as empresas ampliarão o desenvolvimento na China e no mercado global.

Através de um desenvolvimento conjunto de 7 anos, a BFDA atingiu um volume acumulado de vendas de 540.000 unidades no mercado global, até agosto de 2018.

Enfrentando a concorrência através de vantagens complementares

O mercado de caminhões comerciais em todo o mundo está se modernizando. "A concorrência futura é definitivamente a concorrência entre soluções da cadeia de valores, incluindo solução para gestão de frotas, alinhamento das tecnologias e estratégia de comercialização integral", disse o presidente da Foton Motor Group, Gong Yueqiong. "A Daimler tem tecnologia e controle de qualidade sofisticados e a Foton Motor tem sistemas líderes de fabricação e experiências consolidadas de operação de mercado, conhecimento e implementação estratégica nos mercados. As duas partes alcançaram entendimento tácito e consenso na cooperação. Portanto, a partir dessa base, mais concorrência pode personificar ainda mais as vantagens complementares de ambas as partes".

Com relação à estratégia de desenvolvimento do empreendimento conjunto, o Sr. Hubertus Troska afirmou que a Daimler irá apresentar produtos e tecnologias avançadas para a BFDA e melhorar a cooperação com a Foton Motor no futuro. Com referência à futura cooperação entre as duas partes, o Sr. Martin Daum afirmou que a situação da cooperação entre a Daimler e a Foton não mudará. "A BFDA aperfeiçoará a cooperação com as vantagens complementares de ambas as partes e lançará um caminhão pesado estratégico no futuro", acrescentou o Sr. Gong Yueqiong.

Após a cooperação entre a Foton Motor e a Daimler AG, é possível aplicar tecnologias, incluindo interconexão inteligente, direção autônoma e veículos de energia nova aos projetos de cooperação no futuro. Através das vantagens de ambas as partes na tecnologia, fabricação e mercado, a Daimler obterá um desenvolvimento adicional no mercado de veículos comerciais da China. A Foton Motor também consolidará ainda mais sua posição de liderança no mercado de veículos comerciais da China. Enquanto isso, a Foton Motor duplicará e expandirá os principais produtos e tecnologias nos mercados globais e, desta forma, dará um salto no desenvolvimento do negócio global dos veículos comerciais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/748261/Foton_Motor_IAA_2018.jpg

FONTE Foton Motor Group