O fundador do KIIT e do KISS, o Dr. Achyuta Samanta recebeu o diploma honorário de doutorado da Utkal University

BHUBANESWAR, Índia, 26 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O ilustre educador, ativista social, fundador do KIIT e do KISS (Bhubaneswar) e membro do parlamento de Lok Sabha de Kandhamal, o Dr. Achyuta Samanta, recebeu o diploma honorário de Doutor em Letras da Utkal University em reconhecimento à sua imensa contribuição para as áreas da educação e do serviço social. Este é o 50º diploma honorário concedido a ele.

Noted Educationist, social reformer and Founder of KIIT & KISS Dr. Achyuta Samanta being conferred the Honorary D. Litt. by Hon’ble Governor of Odisha and Chancellor of Utkal University Prof. Ganeshi Lal at the University’s Convocation function on Friday. University VC Prof. Sabita Acharya is seen in the picture

A Utkal University, na qual o Dr. Samanta estudou, apresentou a homenagem a ele em sua 52a assembleia em 23 de dezembro de 2022. Ele recebeu o diploma do reitor da universidade e governador de Odisha, o Prof. Ganeshi Lal na presença do ex-diretor de Suprema Corte de Justiça, V. Gopala Gowda, da vice-reitora da universidade, Profª. Sabita Acharya e do secretário do ensino superior, governo de Odisha, Bishnupada Sethi, entre outros.

Dirigindo-se ao público na reunião de agosto, o governador fez uma menção especial ao Dr. Samanta ao iniciar seu discurso e o descreveu como um "líder lendário da assembleia". Ele disse que o Dr. Samanta incorpora atributos humanos importantes, como simplicidade, humildade, gratidão, coragem, perseverança, generosidade, equanimidade, paz e bondade.

O Dr. Samanta expressou sua profunda gratidão ao reitor pela honra, além de à vice-reitora e ao sindicato da universidade. "Todos conhecem a minha vida dedicada ao serviço às outras pessoas. Como reconhecimento da minha vida, meu trabalho e minhas realizações, recebi muitas homenagens e prêmios. No entanto, alguns prêmios são muito especiais, como este. Estou muito feliz pelo fato de a Utkal University, a universidade onde estudei, me conceder este diploma honorário de Doutor em Letras, que é o meu 50º doutorado honorário, o ponto mais alto para qualquer indiano. Dedico este prêmio a minha heroína, minha mãe, e todas as lutas e sacrifícios dela. São as bênçãos do Todo-Poderoso e os bons desejos das pessoas que me ajudaram a chegar onde estou hoje. Os desejos delas continuam a me dar força para sonhar mais para melhorar a sociedade", disse o Dr. Samanta em seus comentários.

Recentemente, ele recebeu um doutorado honorário da Birla Global University e também recebeu um diploma honorário da Berhampur University.

