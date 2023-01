O Future Minerals Forum (FMF) vê 25 memorandos de entendimento, empreendimentos conjuntos e acordos trocados em seu dia de abertura

RIAD, Arábia Saudita, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O primeiro dia do segundo FMF, organizado pelo Ministério da Indústria e Recursos Minerais, sob os auspícios do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas testemunhou a cerimônia de troca de 25 acordos de cooperação, JV's e Memorandos de Entendimento entre várias agências governamentais, empresas e instituições participantes da conferência.

Future Minerals Forum

A cerimônia de assinatura contou com a presença do Ministro da Energia, Sua Alteza Real o Príncipe Abdulaziz bin Salman; o Ministro do Investimento, Sua Excelência Engenheiro Khaled Al-Falih; o Ministro da Indústria e Recursos Minerais; Sua Excelência Bandar Al-Khorayef, e o Vice-Ministro da Indústria e Recursos Minerais para Assuntos de Mineração, Sua Excelência o Engenheiro Khaled Al-Mudaifer.

Esses acordos e Memorandos de Entendimento abrangeram a exploração mineral, tecnologia e comunicações, a aplicação de padrões de sustentabilidade, localização e reabilitação e industrialização no setor de minerais. A cerimônia de assinatura também testemunhou a entrega das duas licenças de exploração paraKhnaiguiyahand Umm Ad Damar às empresas que as obtiveram.

Entre as entidades locais mais destacadas que participaram da cerimônia de assinatura estavam o Ministério de Energia; o Ministério da Indústria e Recursos Minerais; o Serviço Geológico Saudita; Ma'aden; a Saline Water Conversion Corporation; Cidade Rei Abdulaziz para Ciência e Tecnologia, Universidade Rei Saud; a Comissão Real de Jubail e Yanbu; Saudi Aramco; Universidade King Fahd de Petróleo e Minerais; a Federação das Câmaras Sauditas e o Centro Nacional de Desenvolvimento Industrial Saudita.

Entre as empresas que trocaram acordos estavam a Red Sea Aluminium Company, a Saudi Phosphorus Industry Company, Al-Rasheed Group, Barrick Gold Corporation, Ivanhoe Electric, Eurasian Resources Group, Moxico Resources e Ajlan & Brothers Mining Company, e EV Metals; Hangzhou Jinjang Fluor Corporation; BAO Aço; Hallcore Drilling Corporation, Shell Corporation, Rockburst Technologies Corporation; Metso Outotec; Thyssenkrupp Mitsu Corporation e Nokia.

Ao longo de dois dias, a conferência vai testemunhar uma discussão sobre uma série de questões importantes no setor de mineração, incluindo desenvolvimentos econômicos e ambientais globais que afetam a indústria mineral na região; o tema das práticas ambientais e sociais em termos de competição e igualdade de oportunidades em toda a cadeia de valor para alcançar a prosperidade econômica e a liderança do Reino no fornecimento de energia renovável nos próximos dez anos. A FMF continua a se concentrar em como preencher a lacuna entre a demanda e a oferta.

