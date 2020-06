"O novo posicionamento "O Futuro é Tecfil" reflete os atributos da marca construídos ao longo de quase 70 anos de atuação – como a busca pelos mais altos padrões de qualidade, inovação e o constante investimento em pessoas, estrutura e tecnologia. E mostra como a empresa se preparou para liderar as principais inovações no segmento, a fim de se tornar uma das maiores referencias em indústria no continente", explica Wagner Vieira, diretor comercial da Tecfil.

"Aqueles que conhecem a Tecfil de perto surpreendem-se com o nível de tecnologia e precisão que integram nosso processo de produção. Atingimos os mais altos níveis de desenvolvimento mesmo comparados aos padrões internacionais. Estava na hora de mostrar tudo isso para mais pessoas. Faz tempo que a Tecfil se preparou para o futuro, e, agora, todos podem ver", conta Flavio Montanari Boni, diretor industrial da Tecfil.

Eleita por 12 vezes entre as melhores empresas para trabalhar no "Guia Você S/A - As 150 Melhores Empresas para Trabalhar", a Tecfil sempre valorizou o elemento humano ao longo de sua trajetória como um dos seus pilares e, nesta próxima década, não será diferente. "Para nos posicionarmos à frente do mercado, a participação dos nossos colaboradores é fundamental, seja nas estratégias empresariais quanto nas ações junto a todas as nossas frentes de atuação", destaca Rogel Delgado, diretor administrativo e financeiro da Tecfil.

"Este reposicionamento é fruto de um trabalho de vários meses. É a maior transformação na história da Tecfil, com o objetivo de atender às novas necessidades dos clientes e a ajudar a construir um novo modelo para o mercado em que atuamos há quase 70 anos", conclui Plinio Fazol, gerente de marketing e novos produtos da Tecfil.

Sobre a Tecfil

Maior fabricante de filtros automotivos da América Latina e uma empresa 100% brasileira, a Tecfil conta com duas unidades fabris e um centro de distribuição, localizados no município de Guarulhos, ocupando uma área total aproximada de 108 mil m² (e 55 mil de área construída). Conta com mais de 1.200 colaboradores e produz mais de 5.500 modelos de filtros para todos os mercados, destinados a mais de 11 mil modelos de veículos, o que inclui todas as marcas de automóveis, motos, o setor de caminhões, de máquinas pesadas e implementos agrícolas. A empresa se destaca por fornecer filtros originais de fábrica para diversas montadoras. Atualmente, a marca está presente em todo o Brasil e exporta para 26 países diretamente e 40 países indiretamente, levando ao mercado filtros com alta capacidade e qualidade.

