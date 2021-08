O futuro embalado em papelão ondulado

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Não há dúvidas de que o mercado de comércio eletrônico está em ascensão no Brasil. Se a tendência ainda não tinha caído no gosto do brasileiro, agora não tem mais como voltar atrás: em 2020, 46% dos brasileiros compraram mais pela internet, e uma parcela (7%) fez a sua primeira compra no ambiente digital¹. Mas, então, se o e-commerce registra crescimento, qual outro setor também acompanha esse movimento? Simples, aquele que embala todas as compras que são feitas pela internet: o papelão ondulado.

A produção de produtos à base de papelão vem batendo recordes consecutivos. De acordo com a Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel), a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado bateu recordes em abril de 2021, com volume expedido acima de 323 mil toneladas, um crescimento de mais de 13% na comparação com o mesmo período do ano anterior. E os bons ventos do mercado ainda são esperados para o restante do ano.

Para ir a fundo na relação entre e-commerce e o uso do papelão, é preciso abrir a mente e entender que as embalagens têm o poder de criar uma experiência completa para o consumidor. Um bom projeto leva em conta estratégias de marketing, experiência de unboxing, sua usabilidade e o impacto que causa no meio ambiente.

Do ponto de vista de marketing, é preciso garantir que a embalagem de papelão reflita e reforce as estratégias de mercado e de branding. É preciso pensar em como a marca se comunica com seus clientes na loja física e trazer isso para o e-commerce. As empresas não podem esquecer que desde a intenção de compra até o pós-venda, a experiência do consumidor impacta sua relação com a marca. Desta forma, é possível afirmar que seja no ambiente online ou no off-line, a identidade da marca e a missão do comprador impulsionam o design da embalagem do seu produto.

No unboxing as coisas não são tão diferentes. Para fazer sentido, a experiência precisa encantar o consumidor. Para isso, precisa estar alinhada ao propósito da marca e ampliar a experiência de compra. Mas, cuidado: não se trata de uma experiência exclusiva de unboxing, mas sim o unboxing adequado ao propósito.

Mas nada disso faz sentido se as características específicas da embalagem não conversarem com as outras áreas de impacto. É necessário entender a função da caixa que pode ir da proteção do produto, passar pela necessidade de travas anti-violação e chegar à possibilidade de reutilizá-la. Uma embalagem adequada precisa ser fácil. Fácil de montar, de encher, de fechar e de abrir. Dificultar a vida do consumidor na hora que ele recebe o produto não é pensar na segurança ao longo do caminho do envio.

Outro aspecto muito importante é a sustentabilidade. Os consumidores estão cada vez mais preocupados com o impacto daquilo que consomem. Um estudo realizado pela Smurfit Kappa, demonstra que 61% dos consumidores entrevistados revelaram esperar que as marcas das quais eles compram tenham práticas claras de sustentabilidade, e 69% deles afirmam pesquisar para identificar se as companhias de fato colocam em prática o discurso sustentável.

Quando olhamos para todas essas questões juntas, não tem como não enxergarmos o papelão ondulado no nosso futuro. Essa é a opção que consegue unir todos os atributos de uma sólida estratégia de marca, marketing, negócios e sustentabilidade.

O comércio eletrônico é uma realidade e para sobreviver nesse terreno cheio de concorrências é preciso se destacar. Nós mesmos, na Smurfit Kappa Brasil, acabamos de lançar nosso eShop com uma gama de soluções de embalagens prontas e com a possibilidade de personalização. Fizemos isso porque entendemos que é nosso papel impulsionar o crescimento de pequenas e médias empresas baseando-se na combinação de ciência, inovação e sustentabilidade em embalagens feitas de papelão ondulado.

As empresas precisam ter muito claras quais são as expectativas de seus consumidores e como atendê-las de maneira eficaz. O futuro está nas dobras de embalagens de papelão.

¹ Dados da NuvemShop.

FONTE Smurfit Kappa

SOURCE Smurfit Kappa