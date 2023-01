O Glion Institute of Higher Education vai ter uma parceria com a segunda edição da "EXCELLENCE by Vendôm", uma feira de recrutamento do setor do luxo

LISBOA, Portugal, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Glion Institute of Higher Education, uma business school líder internacional no seu segmento e especializada em hotelaria e luxo, uniu esforços com The Vendôm Company para a 2ª edição da feira "EXCELLENCE by Vendôm", dedicada exclusivamente ao recrutamento no sector do luxo. A feira será realizada este ano, em modo virtual e presencial e terá lugar no Hôtel Le Marois em Paris no dia 26 de janeiro e também online nos dias 25, 26 e 27 do mesmo mês.

Criada pela CEO da The Vendôm Company, Laetitia Girard, a nova edição da feira de recrutamento "EXCELLENCE by Vendôm" capitaliza o sucesso da sua antecessora, que teve lugar de 7 a 9 de Outubro de 2021, reunindo 100 profissionais, marcas e escolas de luxo. Ao todo, uma audiência de mais de 3.000 talentos de toda a Europa, Médio Oriente e Ásia assistiram às conferências e workshops on-line disponíveis durante a última edição.

Em 2023, a Empresa Vendôm inova ao alterar o formato da EXCELLENCE by Vendôm, que será realizada online durante três dias, bem como presencialmente em Paris durante um dia no Hôtel Le Marois. A nova edição será baseada em intercâmbios ao vivo, ao mesmo tempo que permitirá aos profissionais e candidatos segui-la a partir de qualquer parte do mundo.

Este evento anual destina-sea recrutadores, candidatos, hotéis e escolas de gestão de luxo. Incorporando os valores de integridade, paixão, excelência e compromisso da indústria do luxo, os dias são organizados em torno de entrevistas online ou presenciais privadas com recrutadores, workshops e palestras cujo conteúdo foi concebido em colaboração com a Glion, uma instituição de Ensino superior de referência na indústria hoteleira.

"EXCELLENCE by Vendôme 2023 reunirá profissionais e aspirantes a profissionais do universo do luxo numa dinâmica de desenvolvimento comum: o nosso objetivo é efectuar uma mudança de paradigma no recrutamento, regressando à sua própria essência - seres humanos - bem como promover um maior conhecimento das Maisons de luxo e das oportunidades de emprego", diz Laetitia Girard.

"A empregabilidade dos nossos estudantes é um dos grandes pontos fortes da nossa instituição. Esta mostra é uma oportunidade única para descobrir estas excepcionais Maisons e os seus líderes. Para os actores da indústria de luxo, este é um evento imperdível que lhes permite identificar futuros talentos", comenta Francine Cuagnier, Diretora de Marketing Glion.

Concebido em colaboração com a Glion, uma instituição académica reconhecida pela sua excelência, o programa de debates permitirá aos intervenientes desta indústria partilhar ideias sobre as principais questões do setor e do recrutamento através de uma série de quatro mesas redondas com personalidades excepcionais*:

PEOPLE to PEOPLE

François-Henry BENNAHMIAS, CEO Audemars Piguet

Maud BAILLY, CEO Sofitel, MGallery and Emblems

LUXURY SPEAKS SUSTAINABILITY

Manuel MALLEN, CEO Maison Courbet

Emilie METGE VIARGUES, CEO of Christofle

LUXURY AND TRANSMISSION

Guy BERTAUD, CEO Maisons Pariente

Thierry MARX, Michelin-starred chef of the "Sur Mesure" restaurant at the Mandarin Oriental Paris

HISTORY AND MINDSET OF LUXURY

Stanislas DE QUERCIZE, President and Founder SAVIH, Member of the Board Christian Louboutin, Messika Paris, former President Van Cleef & Arpels and former President Cartier International

Jean-Luc NARET, CEO of JLN & CO – former CEO La Réserve Hotels – former CEO Michelin Guides

Véronique BEAUMONT, Managing Director, COO at ESMOD International

Programa e registo em: Excellence by Vendôm (excellencebyvendom.com)

*sujeito a alterações

Sobre Glion Institute of Higher Education

Fundado em 1962, o Glion Institute of Higher Education (GIHE) é uma instituição suíça que oferece licenciaturas e mestrados em hotelaria, luxo e finanças a um grupo estudantil internacional em três campus na Suíça e Londres, Reino Unido.

A Glion está classificado entre os cinco primeiros do mundo para instituições de ensino superior em Gestão Hoteleira e nos três primeiros em Reputação junto dos Empregadores desde a sua entrada no ranking em 2018 (QS World University Rankings, 2022).

Parte da Sommet Education, líder mundial em formação em gestão especializada em profissões da área da hotelaria, Glion é acreditada pela New England Commission of Higher Education (NECHE).

Para mais informações: glion.edu/fr/

Sobre Vendôm:

A Vendôm Company é a primeira rede de talentos qualificados no mundo do luxo e está empenhada em valorizar o capital humano em torno de três grandes pólos: recrutamento de luxo; formação e eventos altamente exclusivos; bem como na edição anual do evento "Excellence by Vendôm".

Através dos seus franchises, a Empresa Vendôm está agora presente em vários continentes, permanecendo baseada em França. Assim, após a abertura das suas filiais em Espanha e no Oceano Índico - ideal para os mercados do Extremo Oriente -, a Vendôm continuará a sua expansão no Médio Oriente, bem como no Oceano Pacífico.

A rede internacional é actualmente composta por 300 recrutadores, 20.000 candidatos qualificados, três franchises (França-Benelux, Oceano Índico, Espanha-Portugal) e 100.000 assinantes nas suas plataformas digitais.

