O governo da Índia, a Mission Innovation e o Rocky Mountain Institute lançam o Prêmio de Resfriamento Global

"O governo da Índia apoia este desafio de inovação, o qual tem o objetivo de desenvolver tecnologia sustentável e eficiente para fornecer conforto térmico para todos e convida os candidatos de todo o mundo para se inscreverem no Prêmio Global de Resfriamento", disse o Dr. Harsh Vardhan, ministro da união de ciência e tecnologia, ciências da terra, meio-ambiente, florestas e mudança global durante a Cúpula de Inovação do Resfriamento Global em Nova Delhi.

O prêmio tem o apoio do governo da Índia, da Mission Innovation e será administrado pelo Rocky Mountain Institute, Conservation X Labs, Aliança para uma economia com eficiência energética (Alliance for an Energy Efficient Economy) e pela Universidade CEPT. A aliança do prêmio ajudará a identificar tecnologia de resfriamento inovadora e apoiar a incubação, comercialização e, por fim, a adoção em massa em todo o mundo.

"Uma tecnologia desenvolvida através do Prêmio Global de Resfriamento tem a oportunidade de capturar um mercado de US$ 20 bilhões e transformar o mercado global para melhor", disse Iain Campbell, membro sênior do Rocky Mountain Institute.

O aumento da temperatura global, o crescimento da população, o aumento das receitas e a urbanização levarão a um impressionante aumento de cinco vezes na demanda por energia para aparelhos de ar condicionado nos países não pertencentes à OCDE, conforme um novo relatório do Rocky Mountain Institute publicado hoje. O relatório, 'Resolvendo o desafio do resfriamento global (Solving the Global Cooling Challenge)' revela que as medidas de negócios habituais, embora importantes, não são suficientes para superar o impacto da energia e das emissões do crescimento projetado de aparelhos de ar condicionado e é necessária uma solução com cinco vezes menos impacto climático.

"Se não fizermos algo em relação ao crescente impacto global dos aparelhos de ar condicionado em nosso clima atual, isso irá impedir nossas melhores tentativas de atender ao objetivo de emissões do Acordo de Paris", disse Sir Richard Branson, embaixador do prêmio.

Uma tecnologia premiada poderia prevenir até 100 gigatoneladas de emissões de carbono até 2050 e colocar o mundo no caminho para a diminuição de até 0,5˚C de aquecimento global até 2100, conforme o relatório.

Sobre o Rocky Mountain Institute

O Rocky Mountain Institute (RMI)—uma organização independente e sem fins lucrativos fundada em 1982—transforma o uso da energia global para criar um futuro limpo, próspero e seguro com baixa emissão de carbono.

