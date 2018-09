O governo de São Cristóvão e Névis reconstrói 900 casas através do Fundo de Ajuda às Vítimas de Furacões

LONDRES, 10 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O governo de São Cristóvão e Névis anuncia que 900 famílias se beneficiaram do auxílio obtido através do Hurricane Relief Fund (Fundo de Ajuda às Vítimas de Furacões), uma criação do primeiro-ministro Timothy Harris. Até o momento uma injeção de capital no valor de $11,5 milhões tem ajudado as vítimas afetadas pelos furacões Irma e Maria na reconstrução de suas casas.

Os fundos se originaram do programa popular denominado cidadania por investimentos (CBI – citizenship by investment), um conceito apresentado ao mundo por São Cristóvão e Névis em 1984 através do qual investidores podem obter a cidadania neste país composto por duas ilhas conectadas em troca de uma contribuição significativa à economia da nação. Até recentemente, uma das opções para isso era um investimento no Fundo de Ajuda às Vítimas de Furacões, uma iniciativa de 6 meses que provou ser extremamente popular entre investidores visando auxiliar o país durante as dificuldades causadas pela temporada de furacões.

Após o sucesso do Fundo de Ajuda às Vítimas de Furacões, o primeiro-ministro Timothy Harris introduziu o Fundo de Crescimento Sustentável (SGF), que visa melhorar a qualidade da educação nas ilhas-gêmeas, estimula o setor de turismo já em expansão em São Cristóvão e Névis, apoia o empreendedorismo nativo e auxilia o desenvolvimento de várias iniciativas socioeconômicas em benefício de seus cidadãos.

"Muitos investidores preferem efetuar uma contribuição ao Fundo de Crescimento Sustentável, que é o caminho mais rápido e mais acessível para se obter a cidadania de São Cristóvão e Névis", diz Paul Singh, diretor de CS Global Partners, uma empresa de consultoria jurídica internacional premiada, líder no setor e especializada em soluções de cidadania e residência. Por um investimento no valor de US$150.000 por cada requerente principal ou US$195.000 por uma família de quatro membros, o Fundo de Crescimento Sustentável atrai especialmente famílias maiores em busca de estabilidade e empresários à procura de viagens facilitadas para mais de 150 países e territórios, inclusive o espaço Schengen e centros de negócios como Cingapura, Hong Kong e Londres.

São Cristóvão e Névis é conhecido por estabelecer laços diplomáticos abrangentes e suas iniciativas deram frutos, conforme destacado no Índice do CBI mais recente, um estudo independente publicado pela Professional Wealth Management do Financial Times. O programa CBI de São Cristóvão e Névis, considerado o Padrão Platina do setor, obteve sua posição no pódio do CBI classificando-se em primeiro lugar no que se refere à facilidade de processamento, viagens convenientes e requisitos de residência, e devida diligência.

Com a instabilidade política que cria cada vez mais incertezas ao redor do mundo, o conceito de obtenção de dupla cidadania através de investimentos parece oferecer uma solução tanto para os atuais cidadãos de São Cristóvão e Névis como para seus cidadãos econômicos recentemente adotados.

