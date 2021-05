O Grupo Adecco nomeia John Morgan como presidente da LHH

NOVA YORK, 5 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A LHH nomeou John Morgan como presidente a partir de 1º de julho. John Morgan, que atualmente atua como diretor de operações e diretor de mercados estabelecidos, foi responsável por todas as operações globais em todo o portfólio dAdecco Group a LHH e liderou alguns dos maiores compromissos com clientes da empresa nos últimos 16 anos.

O atual presidente, Ranjit de Sousa, decidiu deixar sua função no final de junho. Ranjit de Sousa foi promovido a presidente da LHH em 2018, após ter exercido outros cargos de liderança na organização desde 2005. Durante sua gestão, a LHH alcançou um crescimento líder no setor, desenvolvendo soluções novas e inovadoras para empresas e indivíduos, incluindo o lançamento do Ezra em 2019, um aplicativo de treinamento móvel que conecta continuamente os funcionários com os treinadores profissionais de primeira classe da LHH em todo o mundo, bem como desenvolvendo os melhores talentos em toda a organização.

"Estou muito feliz que John Morgan tenha concordado em assumir o cargo de presidente da LHH", disse Ranjit de Sousa. "John e eu fizemos uma parceria estreita ao longo dos anos para agregar valor para os nossos clientes e desenvolver e manter nossa cultura impactante para os funcionários. Ele incorpora nossa missão e objetivo: fazer a diferença e oferecer oportunidades para as pessoas prosperarem no local de trabalho e para fazer o futuro funcionar para todos. Com a liderança visionária de John, e seu desempenho incomparável que fortaleceu as empresas nas Américas e em todas as operações globais, ele está preparado para levar a LHH para a sua próxima etapa."

John Morgan foi fundamental na liderança da transformação digital da empresa e na criação de uma cultura de inovação, ao mesmo tempo em que ajudou a possibilitar um crescimento futuro em grande escala. Com Ranjit de Sousa, ele ajudou a transformar a LHH na subsidiária de melhor desempenho do Grupo Adecco, sendo que os últimos dois anos foram os melhores na história da empresa, atingindo um crescimento sustentado de dois dígitos.

"Nos últimos 16 anos, John ofereceu liderança estratégica e visionária, sempre com o cliente no centro. Como líder, ele promoveu a inovação, atingiu e superou as metas de lucratividade e ajudou a estabelecer a melhor organização global da LHH que hoje faz a diferença para a vida de mais de meio milhão de candidatos a cada ano", disse Sergio Picarelli, presidente da unidade global de soluções de talentos do Grupo Adecco. "Também queremos agradecer ao Ranjit por desenvolver uma sólida equipe de liderança, reposicionando a LHH em linha com a evolução do mercado e promovendo a inovação e o crescimento líder de mercado. Com a experiência de John, continuaremos a desenvolver as conquistas da LHH e a transformar carreiras por meio de nossas soluções de ponta a ponta."

John Morgan, um consultor de gestão especializado com mais de 20 anos de experiência em serviços profissionais, é formado em psicologia e tem um mestrado em psicologia industrial/organizacional pela Montclair State University e um certificado de MBA executivo pela INSEAD. Ele reside em North Caldwell, Nova Jersey, com sua esposa e dois filhos.

Sobre a LHH

No mercado atual, as organizações estão descobrindo a necessidade de voltar sua atenção para dentro e encontrar seus futuros talentos. Na LHH, ajudamos as empresas a ver as possibilidades em seus funcionários. Por meio de avaliações, treinamento, aperfeiçoamento e transição, as empresas podem aproveitar o potencial inexplorado em sua própria força de trabalho, resultando em aumento da produtividade e em melhora do estado de espírito e na afinidade com a marca. Uma divisão do Grupo Adecco — a empresa líder mundial em consultoria e soluções de talentos — os 4.000 treinadores e colegas da LHH trabalham com mais de 12.000 organizações em mais de 60 países em todo o mundo. Fazemos a diferença para todos com quem trabalhamos e fazemos isso em escala global. Temos a experiência local, a infraestrutura global e a tecnologia líder do setor para gerenciar a complexidade das iniciativas cruciais da força de trabalho e os desafios da transformação. É por isso que 60% das empresas listadas na Fortune 500 escolhem trabalhar conosco. Para mais informações, acesse: www.lhh.com

Sobre o Grupo Adecco

O Grupo Adecco é a empresa líder mundial em consultoria e soluções de talentos. Somos orientados por um objetivo poderoso – fazer o futuro funcionar para todos - e todos os dias tornar possível mais de 3,5 milhões de carreiras. Capacitamos, desenvolvemos e contratamos talentos em 57 países, permitindo que os indivíduos e as empresas abracem o futuro do trabalho. Como uma empresa listada na Fortune Global 500, lideramos pelo exemplo, criando valor compartilhado que alimenta as economias e desenvolve sociedades melhores. Nossa cultura capacita nossos 30.000 funcionários e temos orgulho de termos sido consistentemente classificados como um dos "Melhores locais de trabalho do mundo".

O Adecco Group AG está sediado em Zurique, Suíça (ISIN: CH0012138605) e está listado na SIX Swiss Exchange (ADEN) e conta com três unidades de negócios globais: Adecco, Talent Solutions e Modis.

