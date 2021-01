O Grupo Nordex obtém no Brasil o credenciamento do modelo de aerogerador N163/5.X junto ao BNDES

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Nordex acaba de obter no Brasil o credenciamento do modelo de aerogerador N163/5.X junto ao o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Em função disso, os clientes do Grupo Nordex no Brasil poderão adquirir os aerogeradores N163/5.X utilizando-se da vantajosa linha de crédito conhecida como FINAME, bem como de outras linhas de financiamento similares que utilizam o sistema de credenciamento do BNDES como parâmetro para definição de conteúdo local.

Para obter o credenciamento do modelo N163/5.X junto ao BNDES, o Grupo Nordex desenvolveu, em parceria com seus fornecedores locais, dezenas de componentes que serão fabricados com certos níveis de material nacional e mão de obra brasileira, os quais também já se encontram credenciados pelo BNDES.

Com os componentes locais credenciados, o Grupo Nordex produzirá as nacelles e hubs do modelo N163/5.X em sua fábrica na Bahia, contando também com pás fabricadas por fornecedor brasileiro e torres de concreto que serão produzidas em unidades próprias do Grupo Nordex estrategicamente posicionadas no entorno dos parques eólicos.

Ao cumprir os requisitos de conteúdo e fabricação local de acordo com as regras do BNDES, o Grupo Nordex reforça seu compromisso de longo prazo no Brasil e confirma a entrada do modelo N163/5.X no mercado brasileiro como opção confiável e muito competitiva para seus clientes locais e globais.

Este é o quarto modelo de aerogerador do Grupo Nordex a ser credenciado pelo BNDES para a linha de crédito FINAME, já que os modelos AW116, AW125 e AW132, já comercializados pelo Grupo no Brasil, também contam com conteúdo local credenciado.

No Brasil desde 2012, o Grupo Nordex já instalou mais de 700 aerogeradores no País, com capacidade instalada de 2,2 GW, e mais 1,1 GW já contratados ou em produção e construção.

Globalmente, o Grupo Nordex instalou mais de 30 GW de capacidade de energia eólica em mais de 40 mercados e, em 2019, gerou receitas de 3,3 bilhões de euros. Atualmente, emprega uma força de trabalho de aproximadamente 8.400 pessoas. A capacidade conjunta de fabricação inclui fábricas na Alemanha, Espanha, Brasil, Estados Unidos, Índia, Argentina e México. O portfólio de produtos é focado em turbinas onshore na classe 2.4 a 5.X MW, feitas sob medida para as exigências de mercado de países com espaço limitado e regiões com capacidade limitada de rede.

FONTE Grupo Nordex

