O guindaste sobre esteiras de 2.000 toneladas da Zoomlion quebra o recorde como o maior guindaste de tonelagem exportado da China para mercados globais

CHANGSHA, China, 17 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Em 5 de março, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (1157.HK) assinou com sucesso um pedido com a maior empresa local de leasing de equipamentos de guindaste da Turquia para importar o ZCC32000W, um guindaste sobre esteiras de 2.000 toneladas, estabelecendo um novo recorde para o guindaste de maior tonelagem a ser fabricado na China. A assinatura do pedido marca a entrada da Zoomlion no mercado internacional de alta qualidade para guindastes de tonelagens super grandes.

Avaliados em mais de 100 milhões de yuans (US$ 15,3 milhões), os produtos para exportação incluem o virtuoso produto de içamento de 2.000 toneladas, o guindaste sobre esteiras ZCC32000W, bem como o ZC9800W, chamado de "o rei da energia eólica".

"O ZCC9800W atende o projeto de estação eólica do cliente há mais de 7 meses e devido à sua alta eficiência de construção, bem como às suas características de fácil operação e transferência, o produto recebeu muitos elogios dos clientes", declarou o Sr. Kayim, gerente regional europeu da Zoomlion's Construction Hoisting Machinery.

"Em geral, o ZC9800W da Zoomlion pode içar um conjunto extra de turbinas eólicas por mês em comparação com outros guindastes. Enquanto isso, continuamos a oferecer serviços de alto padrão e personalizados, como transferência e comissionamento, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia", acrescentou o Sr. Kayim. Com base na experiência de cooperação anterior, o cliente fez esta compra adicional de produtos da Zoomlion.

No primeiro trimestre de 2021, os negócios da Zoomlion estão crescendo devido à recuperação e ao crescimento do setor internacional de maquinários de construção e ao volume de remessa de cada unidade de negócios ter atingido um recorde alto. Em 18 de fevereiro, a Zoomlion enviou mais de 1,1 bilhão de yuans (US$ 168,45 milhões) de produtos para mercados nacionais e internacionais.

O pedido recém-assinado demonstra a crescente influência da marca e competitividade da fabricação de alto padrão da Zoomlion no mundo. A Zoomlion se desenvolverá ainda mais no mercado global de maquinários de construção por meio da estreita cooperação com os principais clientes internacionais. Em 2021, a empresa se dedica a acelerar a inovação tecnológica e a atualização da fabricação inteligente, digital e verde para alcançar um crescimento contínuo.

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de ponta que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de ponta de 56 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

