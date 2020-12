O Harbour City, em Hong Kong, apresenta decorações de "Natal todos os dias" e atividades on-line

Os visitantes participam do Tour Virtual e Check-in

O Harbor City mudou partes de suas instalações de Natal para uma plataforma de observação externa e espaçosa, o "Ocean Terminal Deck" que se transforma em um"Jardim de Natal iluminado" e "Fogueira de Natal" e a entrada principal do shopping center passa a ser a "Loja de Natal Beary". Ali, as pessoas podem arrecadar fundos para a Hong Kong Blood Cancer Foundation (HKBCF). Além disso, podem tirar uma selfie no "Finland Boarding Gate" e curtir o "Show de música e luzes de Natal" com o incrível horizonte de Hong Kong como pano de fundo no Ocean Terminal Deck.

A artista holandesa Eva Cremers projetou vários personagens de Natal em 3D e dois locais para fotos no shopping center: o "Salão da escola" e a "Sala de atividades do clube". Os personagens são um grupo de alunos que se fantasiam de monstros e formam o "Clube de Natal" para arrecadar fundos para o HKBCF.

Quem não puder visitar pessoalmente, pode fazer o Tour Virtual & Check-in pelas decorações. Basta escolher os 12 pontos de acesso para fotos de Natal selecionados, colar suas selfies com seus entes queridos nas fotos e compartilhar nas redes sociais.(http://xmas.harbourcity.com.hk)

Jogo de colorir interativo on-line e Conheça e converse com o Papai Noel

As pessoas podem colorir os "Monster Friends" da Eva on-line (http://hcxmas2020.com/painter/), veja todos os novos "Monstros" em 3D e interaja com outras pessoas ao vivo! Além disso, o sonho de conhecer o Papai Noel se tornará realidade on-line!

FONTE Harbour City Hong Kong

