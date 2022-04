O histórico do desmatamento e a produção agrícola na Amazônia em debate

A live tem por base o recém-lançado Volume 2 da série de livros digitais gratuitos, "Amazônia Brasileira: perspectivas territoriais integradas e visão de futuro", criados pela consultoria socioambiental Synergia e desenvolvidos pelo Centro de Estudos Synergia. No volume 2 de 7 que serão lançados em 2022, os leitores e leitoras são levados a uma reflexão sobre as realidades amazônicas, observando continuidades e descontinuidades entre quatro diferentes tipologias territoriais na região: áreas com ocupação consolidada, áreas sob pressão/arco do desmatamento, áreas conservadas e metrópoles da floresta. O volume aborda também os vetores centrais que vêm direcionando os processos de alteração nas dinâmicas territoriais amazônicas - como o incremento da pecuária, a abertura de estradas, a criação de assentamentos, a grilagem e o avanço do garimpo ilegal, que resultaram no trágico cenário de 20% desse bioma desmatado.