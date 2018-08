O Honor Magic 2 estreia na IFA 2018

"O lançamento do Honor Magic, há dois anos, introduziu o conceito do smartphone com inteligência artificial aos consumidores", observou George Zhao, presidente da Honor. "A primeira geração do Honor Magic foi um smartphone que definiu a era e transformou a indústria. Além dos recursos de inteligência artificial que tornam o celular realmente inteligente, o design inovador do painel todo curvo e o poderoso carregador de 40 W do Honor Magic o tornaram referência para os demais smartphones. O desenvolvimento desses dispositivos futuristas vem sendo acompanhado de perto pela indústria de smartphones e de inteligência artificial e, agora, chegou o Honor Magic 2".

Com intensa concorrência nos mercados globais, muitas marcas de smartphones estão se esforçando para melhorar a experiência do usuário, oferecendo visores de tela cheia. No entanto, a maioria dos celulares com esse novo recurso, se não todos, sacrificou a facilidade de uso e a experiência fotográfica. Os designs se concentram apenas no layout da tela e nas melhorias de apresentação, deixando de agregar valor real para os usuários.

Em contraste, o recurso inteligente Magic Slide do Honor Magic 2 foi projetado para ter visor de tela cheia sem comprometer outras funções práticas. A câmera frontal oculta permite visão na tela de quase 100% do corpo, superando o desafio de incorporar uma câmera em um design imperceptível. O aparelho oferece ótima experiência visual, com grande conveniência e praticidade para redefinir o valor de um smartphone de tela cheia.

Ao deslizar a parte superior da tela, os usuários podem ativar instantaneamente todos os recursos de inteligência artificial. Essa inovação no design é baseada na ciência ergonômica.

Além de sua aparência revolucionária, o Honor Magic 2 é o primeiro smartphone da Honor equipado com o processador Kirin 980, que desbloqueia o recurso inovador de inteligência artificial do aparelho e eleva mais uma vez o nível do desempenho do smartphone e da experiência do usuário.

Além disso, o mais recente Magic 2 vem com um carregador mágico de 40 W para máxima potência de carga. Para garantir ainda mais segurança, 15 camadas de proteção também estão embutidas no smartphone. O aparelho detecta automaticamente a bateria, o cabo e o carregador e, somente quando as três partes forem identificadas como seguras, o supercarregamento será iniciado.

Estreando na Alemanha, o Honor Magic 2 será o principal produto exibido em uma exposição de nível mundial, para reafirmar a confiança da empresa nesse último modelo. No primeiro semestre de 2018, a Honor registrou notável aumento anual de 150% no volume de vendas internacionais fora da China. Após o recente lançamento do Honor 10 e do Honor Play, o Honor Magic 2 continuará impulsionando a Honor em sua meta de se tornar uma das cinco principais marcas de smartphone nos próximos três anos.

