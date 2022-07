O Huawei GLOBAL AI CHALLENGE já está em andamento -- atraindo prêmios em dinheiro para os vencedores

Wang Yue, presidente da Huawei Consumer Cloud Service Application Ecosystem BU, estabeleceu as grandes ambições da competição, observando: "O desenvolvimento da IA introduziu uma era de inteligência onipresente. Nosso objetivo é inspirar talentos globais do campus a explorar novas fronteiras de IA e resolver problemas globais."

Assessoria de especialistas de renome internacional e profissionais da Huawei

A competição foi enriquecida pelas contribuições dos aclamados especialistas internacionais em IA, que oferecem orientações e mentoria aos concorrentes. A lista de especialistas deste ano inclui Zhi-Hua Zhou, professor e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia da Computação da Universidade de Nanjing e membro estrangeiro da Academia da Europa; Pascal Van Hentenryck, membro da AAAI, Catedrático da A. Russell Chandler III, e professor na H. Milton Stewart School; e Giuseppe De Giacomo, membro da AAAI, membro da ACM e professor titular da Universidade Sapienza de Roma. As experiências de cada um deles aportarão um elemento de autoridade do setor para a competição e promoverá conquistas industriais e acadêmicas, bem como pesquisas.

Três propostas de concurso, abordando desafios do mundo real

Os especialistas avaliaram possíveis propostas de concurso usando os cinco critérios a seguir: inovação técnica, valor prático, avaliação de risco, popularidade e dificuldade e, finalmente, decidiram por três propostas, abrangendo a aplicação prática da IA em recomendações de anúncios, mapeamento e serviços de mídia interativa. A primeira proposta é "Discurso orientado pelo conhecimento"; a segunda proposta é "Inspeção de qualidade inteligente de dados de renderização de pista"; a última proposta é "Previsão de CTR por meio de dados de domínio cruzado de anúncios e feeds de notícias".

Prêmios em dinheiro para os vencedores

As inscrições para o concurso foram abertas em 24 de junho e incluirá os estágios preliminar (de 24 de junho a 24 de agosto) e final de elite (de 3 de setembro a meados de setembro). Após uma competição on-line no estágio preliminar, sete equipes serão selecionadas a partir de cada proposta para entrar na final de elite, onde um total de 21 equipes das três propostas competirão por prêmios em dinheiro por meio de uma competição e apresentação on-line.

O programa Shining Star da Huawei reserva um total de US$ 210.000 como prêmio em dinheiro para o concurso, que será distribuído para as sete primeiras equipes de cada uma das três propostas. O campeão receberá US$ 35.000, o primeiro vice-campeão US$ 15.000 e o segundo vice-campeão US$ 10.000. Além disso, quatro equipes receberão uma menção honrosa, que lhes dá direito a US$ 2.500.

A Huawei convida todos os estudantes desenvolvedores que sejam ousados o suficiente para se desafiarem a mostrar seu melhor trabalho para o mundo todo.

Clique aqui para fazer o seu registro hoje!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1853355/image_5009676_31402883.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei