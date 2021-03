O HUAWEI IdeaHub Board foi lançado para escritórios e escolas inteligentes

Nossa crescente dependência das telas digitais tornou a saúde dos olhos uma preocupação importante para um número cada vez maior de pessoas. Para lidar com isso, o HUAWEI IdeaHub Board implementa tecnologia óptica 4K à prova de luz azul para bloquear a luz azul prejudicial proveniente da fonte de luz e proteger os olhos dos usuários. De forma comparativa, a tecnologia anti-luz azul com base em software convencional e o modo de conforto para os olhos não conseguem filtrar completamente a luz azul prejudicial. Eles também tendem a adicionar um tom amarelo à tela, causando fadiga visual e interferindo no reconhecimento de cores. Utilizando a tecnologia de compensação de espectro para bloquear a luz azul prejudicial proveniente da fonte de luz, o HUAWEI IdeaHub Board garante baixa luz azul, calibração de cor e adaptação à luz ambiente.

A projeção de tela e a redação em quadro branco são duas das funções mais usadas tanto na área de educação inteligente quanto em escritórios. Levando isso em consideração, o HUAWEI IdeaHub Board oferece recursos únicos para melhorar a experiência do usuário. A função de projeção de barra suspensa, baseada na tecnologia Cast+, permite que os usuários projetem o conteúdo de um telefone para a tela grande sem instalar aplicativos adicionais. Igualmente, os usuários podem controlar seus celulares a partir da tela grande. Os usuários não precisam se preocupar com a segurança, uma vez que a função de proteção de privacidade garante que as informações pessoais não serão compartilhadas durante a projeção.

O HUAWEI IdeaHub Board utiliza tecnologia de ligação sem lacunas e recursos inovadores de software para proporcionar uma experiência de escrita suave com uma latência de escrita ultrabaixa de 35 ms. Isso faz com que a escrita no quadro seja tão fácil quanto o uso de caneta e papel. Enquanto isso, as funções de texto inteligente, reconhecimento gráfico e compartilhamento de e-mail oferecem uma experiência mais eficiente do que os quadros brancos tradicionais.

Disponível em 65" e 86", o HUAWEI IdeaHub Board é adequado tanto para montagem em piso quanto em parede, e pode ser implementado de forma flexível em salas de aula e escritórios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458197/PAN_Yong_VP_Huawei_Intelligent_Vision___Collaboration_Product.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei