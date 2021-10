O ícone de entretenimento norte-americano "Damon Dash", preparado para entrar na Europa, Ásia e África com projectos inovadores de televisão e cinema

Em "Hip-Hop Invasion", Dame Dash conduz-nos pela história do Hip-Hop à medida que esta arrebatou o mundo. Em cada episódio, Dame Dash busca a forma como a cultura, música, e negócios do Hip-Hop viajaram desde o Bronx, Nova Iorque, no final dos anos 70, inícios dos anos 80, e invadiram todas as cidades, localidades, e países do mundo. Desde o Reino Unido, França, Alemanha, Países Baixos, África do Sul, China, Japão, Polónia, Brasil até à Turquia; a "Hip-Hop Invasion" irá contar as histórias, muitas delas inéditas, dos pioneiros locais de ontem aos novos impulsionadores e agitadores de hoje e a sua influência na cultura Hip-Hop contemporânea.