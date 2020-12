O internato alemão Schloss-Schule Kirchberg ajuda estudantes internacionais a terem acesso a universidades alemãs de grande prestígio

KIRCHBERG AN DER JAGST, Alemanha, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- As habilitações universitárias obtidas na Alemanha gozam de uma excelente reputação em todo o mundo, especialmente em disciplinas técnicas e científicas. Acresce ainda que: as universidades alemãs não cobram propinas ou, normalmente, cobram apenas taxas de matrículas de montante reduzido. O país é também considerado como um modelo de estabilidade a nível internacional. No entanto, muitos jovens de outras origens sentem alguma relutância em estudar na Alemanha. O internato alemão Schloss-Schule Kirchberg quer ajudar a mudar essa ideia - e por isso especializou-se em conceder aos estudantes internacionais o acesso a universidades alemãs de renome. O Colégio Schloss-Schule está convicto de que uma frequência num colégio interno direcionado para este tipo de situação pode proporcionar aos alunos estrangeiros uma ajuda decisiva.

A língua alemã é considerada como um dos maiores obstáculos para frequentar a escola na Alemanha e estudar numa universidade alemã. Por esta razão, o Colégio Schloss-Schule criou um curso de preparação escolar especialmente concebido para satisfazer as necessidades dos alunos estrangeiros. O objetivo é acompanhar os jovens na aprendizagem do alemão sempre em estreita cooperação com a escola, bem como ajudá-los a adquirir primeiro as competências linguísticas necessárias para frequentar a escola e, mais tarde, também as competências linguísticas necessárias para estudar na universidade. Aliás, se necessário, também presta assistência na preparação para a escola - e sem qualquer conhecimento prévio da língua. Com resultados comprovados: a última turma de alunos internacionais que deixaram o Colégio Schloss-Schule alcançou uma pontuação média de 10,5 - mais 4,5 pontos do que a média geral da escola secundária com um número equivalente de falantes nativos!

Por outro lado, há também muitos estudantes estrangeiros que sentem frequentemente as muitas diferenças da cultura alemã e as particularidades específicas do sistema de aprendizagem alemão como um obstáculo aos seus estudos na Alemanha. Também para estes casos, a orientação específica de um internato como o Colégio Schloss-Schule Kirchberg oferece um ambiente escolar favorável e constitui um auxílio imprescindível para se poder prosseguir nos estudos: Por um lado, porque todos os alunos estrangeiros contam desde o início com um amplo apoio por parte dos responsáveis (acolhidos logo à sua chegada no aeroporto, auxílio para vistos, etc.) e são apresentados à cultura alemã e ao sistema de ensino alemão de uma maneira particularmente sensível. Por outro lado, mas sobretudo devido também a isso, porque o Colégio Schloss-Schule possui duas vantagens muito decisivas: 1. O acompanhamento particularmente intensivo, que pode ser determinado, entre outras coisas, a partir de uma relação alunos-professor/educador de 1:6. 2. Uma percentagem de cerca de 85 % de estudantes alemães, do regime tanto externo como interno, no número total de estudantes. Facto que garante que os alunos estrangeiros se familiarizam com as peculiaridades da Alemanha e com o seu sistema social e escolar de uma forma muito natural, através da ligação entre os elementos da turma fortemente marcada pela influência alemã!

Para a versão complete:

https://sk.school/PmInternatStudierenEinfacherPt

O Colégio Schloss-Schule Kirchberg:

Fundado em 1914, o Colégio Schloss-Schule Kirchberg, Baden-Württemberg é um dos colégios internos mais famosos da Alemanha. Sendo uma escola privada sem vinculação ideológica e uma escola de ensino médio reconhecida e aprovada pelo Estado, oferece a cerca de 300 alunos - 200 alunos externos locais e 100 alunos do regime de internato - oportunidades ideais de aprendizagem e desenvolvimento.

Contactos com a imprensa:

Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst GmbH

Escola secundária com regime de internato aprovada pelo Estado

Adam Cloer, Diretor do Serviço Internacional

Head of International Programs

Telefone +49 7954 / 9802 – 23

Correio eletrónico: [email protected]

www.schloss-schule.de

FONTE Schloss-Schule Kirchberg

https://schloss-schule.de



