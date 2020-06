O inverno chegou: hidratação da pele é fundamental durante a estação

SÃO PAULO, Brasil, 24 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Com a chegada do inverno, a pele exige ainda mais cuidados com a hidratação. Isso acontece devido ao clima e aos nossos hábitos durante a estação. "Além da temperatura mais baixa, costumamos tomar banhos quentes e demorados", comenta o Dr. Daniel Dziabas (CRM 138293), integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esses fatores removem a camada superficial e natural da pele, um manto composto de água e lipídios.

Para contornar a situação, o dermatologista ressalta a importância de manter em dia a hidratação da pele. "Com o ressecamento, ocorre um desequilíbrio e são maiores as chances de desenvolver uma doença causada por bactérias ou fungos. A hidratação não é apenas questão de beleza, mas de saúde dermatológica."

Com foco nesse cuidado, os hidratantes Cetaphil® abaixo recuperam a barreira cutânea fragilizada pelo inverno em apenas sete dias. Eles promovem hidratação profunda e prolongada, com formulações específicas para cada tipo de pele. "A atenção à hidratação é fundamental no inverno. É o momento para cuidar de você e da saúde da sua pele, recuperando a barreira cutânea e mantendo-a saudável", defende Dziabas.

Além da hidratação, outros hábitos podem ser inseridos na rotina para evitar o ressecamento: lavar o rosto com sabonete adequado, usar protetor solar específico, tomar banhos mornos e beber água constantemente.

Abaixo, hidratantes que auxiliam nos cuidados com a pele durante o inverno:

Cetaphil® Loção Hidratante: para pele normal a seca, tem rápida absorção e deve ser aplicada após o banho e sempre que necessário.



para pele normal a seca, tem rápida absorção e deve ser aplicada após o banho e sempre que necessário. Cetaphil® Advanced Loção Hidratante: para pele seca e sensível, hidrata e recupera a barreira cutânea de forma rápida e pode ser aplicada diariamente, quantas vezes forem necessárias.



para pele seca e sensível, hidrata e recupera a barreira cutânea de forma rápida e pode ser aplicada diariamente, quantas vezes forem necessárias. Cetaphil® Creme Hidratante: para pele extremamente seca e sensível, é ideal para áreas ressecadas e deve ser aplicado após o banho e sempre que necessário.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

