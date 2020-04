O jovem Samuel Meneses de 21 anos fala sobre a profissão Gestão de tráfego e destaca trabalho que realiza com jovens

SÃO PAULO, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Apaixonado por Games, jogo CS GO, Call of Duty e Fifa, o jovem empresário e professor Samuel Cândido Meneses de Souza, mais conhecido como Samuel Meneses, nascido na cidade de Itaboraí, no complexo da Reta é um empreendedor que cresceu com a profissão conhecida como gestor de tráfego.

"Tudo começou quando meu pai comprou para mim um curso on-line, eu tinha apenas 16 anos. Eu estava em uma fase bem perdido e envolvido com coisas erradas. No entanto, por querer e saber da necessidade da mudança, topei! Eu não sabia nem do que se tratava, mas gostei do desafio. Talvez, naquela fase, eu precisasse provar para mim mesmo que eu podia dar certo. O cenário não era dos melhores, minha família sempre foi humilde; eu precisava de computador para estudar e trabalhar, mas não o tinha. Parece engraçado ganhar um curso on-line e não ter computador, mas é verdade. Peguei um note emprestado com a minha cunhada, e ele era bem ruim, por sinal, vivia travando. Fiz até uma gambiarra e usava a tela de uma TV para trabalhar, assim evitando os chuviscos da tela do velho, ruim e tão importante notebook. Mas nada me fez desistir, a sede por crescer e aprender não deixou qualquer obstáculo me atrapalhar", contou o jovem.

Samuel Meneses aprendeu tudo em cursos on-line, tutorias de colegas mais experientes e conteúdos digitais; atualmente ensina jovens com história de vida bem semelhantes a que ele teve. Trata-se um trabalho social e educacional que atinge jovens por meio da Internet. Para mais, Samuel usa em suas aulas linguagem fácil, simples e que promove automática identificação do seu publico alvo com as informações que podem mudar o futuro de muita gente.

Sem dúvida, o jovem Samuel entende não apenas de tráfego, gestão, marketing, negócios, mas também de estratégia de comunicação assertiva e tem preocupação genuína com o futuro do jovem brasileiro.

A gestão de tráfego é uma atividade que pode alavancar as vendas de diversos tipos de profissionais: comerciantes, lojas on-line, profissionais liberais, artistas, empresas de cursos on-line e influenciadores digitais. Vale destacar que não precisa ter um grande negócio, pelo contrário; todos os tamanhos de negócios podem crescer instantaneamente a partir do desenvolvimento estratégico de um bom profissional gestor de tráfego.

"Primeiro você vê algo, depois você imita e por último você faz por conta própria. Eu ensino isso para os meus alunos, pois foi assim que eu comecei. Tenho como objetivo ensinar aqueles iguais a mim: jovens de família simples que têm como plano de vida crescer, ter sucesso e dar um futuro melhor para sua família, hoje eu aposentei meus pais e quero que vocês tenham o prazer de fazer isso também. Na grande maioria das vezes, o caminho mais fácil e que parece de sucesso para o jovem da favela é o caminho mais triste, o caminho errado! Quero mostrar que existem outros caminhos e que nem sempre é necessário fazer uma faculdade para conseguir ser alguém. Nem todo jovem quer seguir o caminho da graduação, e tudo bem! Ser um especialista em tráfego de negócios é bem rentável, isso faz os olhos da moçada crescer. Esse é meu grande objetivo", pontua Samuel Meneses.

Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Samuel Meneses, acesse: https://www.instagram.com/samuelmeneses2/

