O Kypros Nicolaides Fetal Medicine And Therapy Center foi inaugurado no Burjeel Medical City, em Abu Dhabi

A medicina fetal é um ramo da medicina especializado no monitoramento das condições relacionadas à saúde da mãe e do feto durante toda a gestação e imediatamente depois do parto. Não é incomum que as mulheres grávidas da região viajem para o Ocidente para procurar atendimento para uma cirurgia intrauterina para problemas fetais complexos. O departamento foi projetado para atender às crescentes necessidades de medicina e terapia fetal na região.

Ao comentar sobre esse desenvolvimento significativo, o Dr. Shamsheer Vayalil, presidente e diretor administrativo da VPS Healthcare, disse: "A inauguração do Kypros Nicolaides Fetal Medicine and Therapy Center no Burjeel Medical City é uma ocasião importante, já que é a primeira instalação de primeira classe integrada da região. Este é um passo decisivo para oferecer tratamento fetal abrangente às pacientes com gestações de alto risco nos Emirados Árabes Unidos."

O Prof. Kypros revolucionou o campo da medicina fetal por meio de suas amplas conquistas em pesquisa e prática médica, incluindo a realização pela primeira vez de transfusões de sangue intrauterinas para anemia fetal. Ele é o vencedor da Grã Cruz de Makarios III – a maior honra civil concedida pelo Chipre e foi eleito para a Academia Nacional de Medicina dos EUA em 2020.

O Prof. Kypros disse: "Esta colaboração única tem como objetivo oferecer atendimento de alta qualidade em medicina e cirurgia fetal nos Emirados Árabes Unidos e na região do Oriente Médio e do norte da África (MENA). Nosso objetivo é oferecer os muitos aspectos do atendimento em medicina fetal que não estão disponíveis no país atualmente. Estamos realizando estudos de pesquisa em diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro e esperamos que as pacientes dos hospitais Burjeel possam participar no futuro. Por fim, desejo melhorar o desfecho das gestações e salvar muitos outros bebês e mães. Estou orgulhoso com esta colaboração com o departamento e espero que ela continue por um longo tempo no futuro."

A equipe multidisciplinar do centro trabalhará lado a lado com os especialistas em gestantes e pacientes neonatais e pediátricos do Fetal Medicine Research Institute, King's College Hospital, em Londres.

O Dr. Mandeep Singh, ex-diretor do Kypros Nicolaides Fetal Medicine Center da Southend University Hospital NHS Foundation Trust, no Reino Unido, liderará a equipe médica no novo centro como diretor médico e médico especialista em medicina materna e fetal do Burjeel Farha.

Profissionais da área médica dos Emirados Árabes Unidos e internacionais se reuniram no BMC no dia da inauguração para obter novas informações sobre a medicina fetal do Prof. Kypros.

Sobre o Burjeel Medical City

O Burjeel Medical City (BMC) é um hospital multiespecializado de 400 leitos e um centro de atendimento composto por quatro unidades localizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O BMC oferece tratamento especializado e atendimento emergencial de alta qualidade em mais de 39 especialidades adultas e pediátricas, auxiliado por tecnologia médica de última geração e uma equipe internacional de especialistas certificados pelos principais conselhos médicos do mundo. O BMC abriga o maior centro de reabilitação e atendimento de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos, o Burjeel Darak, e o laboratório central BMC de última geração. https://www.burjeelmedicalcity.com/

Contato para a imprensa:

Maryam

[email protected]

+971 (0) 2678 7926

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1771146/Burjeel_Medical_City.jpg

FONTE Burjeel Medical City

SOURCE Burjeel Medical City