O lançamento de Primavera da Scaled Agile revela ferramentas e recursos inovadores para ajudar os profissionais da SAFe® a navegar pela inovação digital

"Aplicar o SAFe em ambientes do mundo real pode ser difícil", disse Chris James, CEO da Scaled Agile, Inc. "Esses novos recursos permitem que os profissionais da SAFe desenvolvam as habilidades específicas necessárias para ajudar suas empresas a acelerar a inovação digital e alcançar a agilidade dos negócios. As pessoas que lideram a adoção do Agile em escala apreciarão a capacidade de aprender o que precisam no momento em que precisarem, e os líderes de negócios apreciarão saber que suas equipes podem atender consistentemente às necessidades de um negócio dinâmico."

Os principais destaques do lançamento de Primavera incluem:

Recursos para organização em torno do valor:

Organizando-se em torno da seção de comunidade de valor, do guia de prática e colaborando com modelos para começar a organizar a jornada de valor.

Seção comunidade de mapeamento de valor e colaboração de modelos para continuar a trajetória.

Avaliações de agilidade nos negócios para comunicar e planejar o sucesso.

Recursos para o lançamento de um portfólio Lean:

Workshop de Introdução para os participantes da classe Lean Portfolio Management (LPM) se prepararem para o pontapé inicial da implementação do LPM com padrões testados em campo.

Guia de prática LPM com módulos interativos e recursos de prática integrados para garantir uma jornada bem-sucedida no portfólio Lean. Os recursos on-line ajudam os agentes de mudança a alinhar, organizar, estrategizar, operar, administrar e medir um portfólio enxuto.

Liderando na Era Digital, um programa de desenvolvimento de liderança baseado em coorte que apoia os líderes em sua jornada Lean-Agile.

Recursos para Release Train Engineers (RTE):

Seção da comunidade baseada em função e aprendizado eletrônico da RTE Essentials para ajudar a ganhar confiança no primeiro dia.

Eventos de iteração virtual, workshops personalizados e planejamento de PI virtual com guias de facilitador de eventos de PI e ferramentas de colaboração seguras.

Avaliação baseada em função da RTE e avaliação de equipe e avaliação de agilidade técnica e recomendações de crescimento para avaliar o sucesso.

O Leading Safe® está disponível em japonês, chinês simplificado, coreano e português do Brasil para oferecer suporte a membros globais de um Agile Release Train.

Os novos recursos estão disponíveis na plataforma SAFe® Community para todos os consultores do programa SAFe® e membros da empresa SAFe®. Além disso, os recursos de LPM estão disponíveis para os participantes do curso sobre LPM, e os recursos de RTE estão disponíveis para aqueles com a "RTE" selecionada como seu papel na plataforma SAFe ® Community.

Saiba mais em scaledagile.com/2022-spring-launch.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora da SAFe®, a estrutura líder mundial mais confiável em agilidade de negócios. Por meio de soluções integradas que ajudam as equipes a desbloquear melhores formas de trabalho, a Scaled Agile está redefinindo a forma como as principais organizações do mundo identificam e oferecem valor ao cliente, capitalizam oportunidades emergentes e melhoram os resultados dos negócios. Mais de 20.000 empresas e agências governamentais confiam na rede de parceiros globais SAFe e Scaled Agile para acelerar a inovação digital e competir em um mercado em rápida mudança. A Scaled Agile é membro contribuinte do movimento de serviço comunitário e filantropia corporativa Pledge 1%. Saiba mais em scaledagile.com.

