O Lesedi La Rona da Graff é o maior diamante com corte esmeralda quadrada do mundo

Encontrado na mina Lucara Karowe, em Botsuana, o diamante bruto foi o maior com qualidade de joia já encontrado em mais de 100 anos e o segundo maior já encontrado. A Graff estava confiante de que comprar a pedra bruta iria resultar em joias sensacionais, depois da aquisição do diamante bruto de 373 quilates em 2016 da mesma pedra. Familiar com as propriedades, a empresa podia predizer que o Lesedi La Rona poderia se comportar de forma similar para os mestres lapidadores.

Mesmo com sua experiência, o Lesedi La Rona apresentou um desafio único aos gemólogos especializados da Graff. Eles nunca analisaram uma pedra de tamanho tão prodigioso. Um scanner sob medida teve de ser construído, com software de geração de imagens inteiramente novo, capaz de explorar suas vastas extensões.

Usando a nova tecnologia, os gemólogos mapearam o labirinto de imperfeições, usando as informações para planejar que cortes iriam produzir os diamantes de maior tamanho e com a mais alta claridade possível.

Em um primeiro momento, a análise concluiu que não seria possível obter um diamante de 300 quilates. No entanto, com a expertise circundando a transformação da pedra preciosa bruta, Laurence Graff se convenceu de que esse peso excepcionalmente raro poderia ser conseguido.

Levou 18 meses para concluir o processo – desde a lapidação inicial com lasers de precisão à modelagem, formação das facetas e polimento pelos artesões de diamante altamente qualificados da Graff.

O GIA confirmou que o Lesedi La Rona da Graff pesa um admirável 302,37 quilates e tem uma cor "top D" – o maior diamante com corte esmeralda quadrada do mundo e o maior diamante com a mais alta cor e mais alta claridade já classificado pelo GIA.

