O Liferay Symposium Brazil chega à sua 5ª edição

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Liferay , empresa norte-americana fabricante de software de experiências digitais, realizará a quinta edição da sua maior conferência na América Latina, o Liferay Symposium Brazil . Com formato inovador, o evento trará palestrantes de peso no mercado, além das novas soluções de Commerce, Analytics e DXP Cloud da Liferay. O evento acontecerá no Renaissance Hotel São Paulo, no dia 18 de Outubro de 2018.

Com o tema O Próximo Passo para a Inovação Digital, o evento oferece sessões com conteúdos estratégicos para profissionais de TI, Marketing e Canais Digitais. "A quinta edição do evento traz um novo conceito com 1 dia de duração e 3 trilhas de conteúdo. Tudo isso foi pensado para conectar conceitos, produtos, lançamentos e todas as novidades da Liferay com nossos clientes, usuários, membros da comunidade e parceiros", afirma Emanuel Di Matteo, diretor geral da Liferay América Latina.

"Acreditamos que ser um agente de mudança e transformar ideias em ação é fundamental e, por isso, trouxemos diferentes temas para a agenda do evento", explica Di Matteo. Dentre os destaques, a Liferay apresenta Amyr Klink, grande navegador brasileiro, palestrante e escritor, e Thales Freitas, Diretor de Transformação Digital da Sky, para apresentar o caso de sucesso da empresa com a plataforma Liferay.

Além destes momentos, o Liferay Symposium apresentará as novidades do Liferay Digital Experience Platform, e as mais novas soluções da companhia: o Liferay Analytics Cloud, ferramenta SaaS que provê insights valiosos sobre toda a jornada do seu cliente, e o Liferay Commerce, plataforma desenhada para otimizar todo o processo de compras, com foco em cenários B2B. Outro grande destaque é o DXP Cloud, nova plataforma Enterprise PaaS (platform-as-a-service) da Liferay com uma série de funcionalidades para abstrair a complexidade na gestão de infraestrutura e aumentar o time-to-market na criação de novos apps, websites e portais.

Sobre a Liferay

A Liferay desenvolve software que permite a criação de ricas experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo através dos negócios e da tecnologia. Centenas de organizações do setor financeiro, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay.

Serviço

Liferay Symposium Brazil 2018

Quando: 18 de Outubro de 2018

Local: Renaissance São Paulo Hotel - Alameda Santos, 2233 Cerqueira César

São Paulo - SP

Horário: 8:30h - 19h

Contato: (11) 2361-0550

