O Madame Tussauds Orlando celebra a vida e o legado do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna com uma nova estátua

A estátua de cera recria a pose da vitória de Senna com os braços estendidos junto ao seu famoso traje de corrida vermelho com a bandeira do Brasil costurada em seu cinto. Os visitantes podem celebrar a memória de Senna e suas vitórias históricas nos grandes prêmios, ao tirarem fotos únicas com bandeiras brasileiras em mãos.

Ayrton Senna é considerado um dos melhores e mais influentes pilotos de F1 de todos os tempos. Conhecido por sua dedicação e ambição, Senna conquistou três títulos mundiais e 41 vitórias em 10 anos de carreira. Suas 41 vitórias são a quinta maior da história da F1, e Senna detém o recorde de mais vitórias no icônico circuito de Mônaco, com seis vitórias.

Ayrton Senna está disponível no Madame Tussauds Orlando por tempo limitado, somente até janeiro de 2020. Visite https://www.madametussauds.com/orlando/en/whats-inside/sports/ayrton-senna/ para mais informações.

Sobre o Madame Tussauds

Dando as boas-vindas a 10 milhões de visitantes maravilhosos todos os anos, o Madame Tussauds oferece a você a chance de uma VERDADEIRA experiência de fama.

Estamos em mais de 24 localidades exclusivas ao redor do mundo, de Nova York a Xangai, Amsterdã a Sydney e, claro, em Londres, onde a história começou. Ao longo dos nossos mais de 250 anos de história, o Madame Tussauds trouxe à vida milhares de celebridades, estrelas e heróis com detalhes incrivelmente precisos, dando aos visitantes a oportunidade de dar de cara com seus ídolos e LITERALMENTE tocar as estrelas!

Mergulhe em nossos famosos universos e tenha um gostinho da vida dos ricos e famosos. Como em 2019, a oportunidade de se tornar uma estrela continua! Com uma combinação dos nossos históricos métodos artísticos (que são centenários!), cenários imersivos e tecnologia pioneira, os visitantes podem experimentar a fama e se aproximar da ação como nunca antes.

Visite madametussauds.com/orlando para saber mais.

