O manifesto Global Wind Industry faz um apelo para que os governos "levem a sério" a COP26 e apoiem as iniciativas públicas e privadas para garantir a transição energética

- A coalizão global de mais de 90 empresas e associações de energia eólica lança o Manifesto da COP26 convocando os governos a tomarem oito medidas concretas para atingir zero emissão de carbono.

- As instalações eólicas anuais precisam aumentar quatro vezes os níveis atuais para atingir zero emissão de carbono até 2050; as projeções atuais oferecerão menos da metade do que é necessário.

- Os signatários incluem as maiores empresas do setor, como Vestas, Siemens-Gamesa, Goldwind, Mingyang, Nordex-Acciona, Iberdrola, ENEL, SSE, Orsted, EDP Renovables, Equinor, Mainstream Renewable Power, Green Investment Group e DNV, além de associações do setor da Europa, Ásia, América do Norte, América Latina e África, incluindo a China, os EUA, a Índia e o Reino Unido.

- O mundo precisa adotar uma ação decisiva para combater a emergência climática. O setor eólico tem as ferramentas disponíveis para atingir metas ambiciosas como um aumento de quatro vezes na quantidade de energia eólica implementada globalmente - este manifesto pede que os governos ajudem a indústria eólica a chegar lá.

LONDRES, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O setor de energia eólica lançou um manifesto na cúpula da BNEF Londres, convocando os governos a "levar a sério" a transição energética e trabalhar com o setor privado para ampliar rapidamente as instalações de energia eólica e renováveis.

A energia eólica é uma das fontes de energia de crescimento mais rápido do mundo, com um recorde de 93 GW de instalações em 2020. No entanto, as taxas de crescimento atuais estão ficando aquém de uma trajetória de zero emissão de carbono e poderão contribuir com apenas 43% da capacidade eólica necessária até 2050, de acordo com as principais instituições internacionais de energia IRENA e IEA. Para entrar nos trilhos, as instalações anuais de energia eólica em todo o mundo deverão quadruplicar ao longo da próxima década.

Mais de 90 das principais empresas mundiais de energia eólica, lideradas pelo Global Wind Energy Council (GWEC), como fabricantes, participante da cadeia de suprimentos, investidores e órgãos do setor de todo o mundo, se uniram para apoiar este Manifesto. As oito ações que estão sendo solicitadas incluem:

Aumentar a ambição de energia eólica e refletir isso em Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) atualizadas, estratégias climáticas nacionais abrangentes e planos de energia de longo prazo. Comprometer-se agora com a rápida eliminação de geração à base de carvão. Projetar e implementar mercados de energia para o futuro. Implementar esquemas simplificados e sensatos que permitem projetos de energia renovável para acelerar a implementação e minimizar o desgaste do projeto. Iniciar planos para construir rapidamente redes de energia limpa e estações de carregamento para veículos elétricos. Desenvolver políticas coesas e inclusivas que dediquem recursos públicos à mudança centrada nas pessoas para uma economia de emissão de carbono zero líquido. Alinhar os fluxos financeiros nacionais e regionais com os padrões de referência para uma rota compatível com zero líquido e 1,5°C. Promover a cooperação voluntária em matéria de preços de carbono de acordo com os artigos 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris .

O setor de energias renováveis já está oferecendo descarbonização do setor global de energia. A energia eólica ajuda o mundo a evitar 1,1 bilhão de toneladas de emissões de CO2 anualmente e já fornece mais de 1,2 milhão de empregos em todo o mundo, enquanto transforma economias e comunidades para sempre.

Entretanto, o setor exige estruturas de políticas de apoio para crescer mais rapidamente. O Manifesto incentiva os governos a trabalhar junto ao setor para implementar uma mudança na elaboração de políticas econômicas e de energia para uma abordagem de "emergência climática".

Ben Backwell, CEO da GWEC, comentou: "Os governos devem responder de forma decisiva à emergência climática atual para garantir um futuro viável para as gerações atuais e futuras. Alcançar uma rápida transição de combustíveis fósseis é uma parte fundamental da solução.

"Este Manifesto estabelece as ações significativas que os governos precisam realizar para alcançarem a transição energética. Os governos precisam estabelecer metas mais altas e mais aprofundadas – atualizar suas NDCs para impulsionar mudanças reais, reduzir a burocracia e agilizar os procedimentos e apoiar os investimentos vitais em infraestrutura. A recente volatilidade nos mercados globais de energia mostra a importância de mover-se decisivamente para a fase de carvão e outros mercados à base de combustíveis fósseis e criar mercados de energia que sejam adequados para a finalidade de um futuro limpo e sustentável."

Rebecca Williams, diretora da COP26 da GWEC, comentou: "Já temos as ferramentas e a tecnologia que precisamos para enfrentar as mudanças climáticas. O que ainda não temos é a vontade política sem precedentes que precisamos para que isso aconteça.

"Nosso Manifesto estabelece oito ações claras que os formuladores de políticas e governos devem adotar para aproveitar as grandes oportunidades econômicas, ambientais e sociais que a energia eólica oferece, ajudando a atender às NDCs e alcançar um crescimento sustentável. Os líderes mundiais que se reúnem em Glasgow no próximo mês têm a chance de levar a sério a condução da nova era de energia renovável, e não sufocá-la."

Sobre a GWEC

A GWEC é uma organização de membros que representa todo o setor de energia eólica. Os membros da GWEC representam mais de 1.500 empresas, organizações e instituições em mais de 80 países, como fabricantes, desenvolvedores, fornecedores de componentes, institutos de pesquisa, associações nacionais de energia eólica e renovável, provedores de eletricidade, financiadoras e seguradoras.

Mais: https://gwec.net/.

A GWEC estabeleceu a Coalizão Global de Energia Eólica para a COP26. A Coalizão consiste de um grupo de várias partes interessadas das principais empresas e associações de energia eólica de todo o mundo empenhadas em aumentar a capacidade de energia eólica para limitar os impactos perigosos das mudanças climáticas.

Saiba mais: https://windareyouin.com/

Baixe o Manifesto da COP26 na íntegra aqui: http://gwec.net/cop26-manifesto/

FONTE Global Wind Energy Council (GWEC)

