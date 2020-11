O Ministro da Ciência e Tecnologia, Wang Zhigang, disse em uma entrevista coletiva realizada pelo CPC Central Committee (Comitê Central do Partido Comunista da China):

PEQUIM, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ --

Um relatório do Science and Technology Daily:

"Manter o status central de inovação no impulso de modernização geral da China e adotar a autossuficiência e o autofortalecimento da C&T como pilar estratégico do desenvolvimento nacional..."

Nos últimos dias, as novas ideias sobre ciência e tecnologia (C&T) da Quinta Sessão Plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China (CPCCC) iluminaram várias pessoas da área de C&T. Por que a inovação é enfatizada no estágio atual? Que medidas a China deve tomar para obter a autossuficiência e o autofortalecimento em C&T e para promover a inovação em C&T?

Em 30 de outubro, o CPCCC concedeu uma entrevista coletiva sobre as ideias propostas na Quinta Sessão Plenária do 19º CPCCC, e Wang Zhigang, Secretário-Geral do Grupo do Partido do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministro da Ciência e Tecnologia, deu sua resposta, "A inovação científica e tecnológica sempre desempenhou um papel importante no desenvolvimento nacional e no progresso humano, e o seu papel está se tornando cada vez mais proeminente e importante".

"A China entrou em uma nova fase de desenvolvimento, que precisa de uma nova ideia e de um novo padrão de desenvolvimento a ser estabelecido", disse Wang. As propostas do Comitê Central do PCC para formular o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e os Objetivos de Longo Prazo até o ano de 2035 foram adotadas na quinta sessão plenária. As propostas sugerem manter o status central de inovação no impulso de modernização geral da China, considerar a autossuficiência e o autofortalecimento em ciência e tecnologia (C&T) como os pilares da estratégia de desenvolvimento nacional e colocá-la no topo de todas as tarefas de planejamento com arranjos específicos.

Não é apenas a primeira vez que o CPC faz isso na história de formular um plano de cinco anos, mas também um layout estratégico feito pelo CPCCC com Xi Jinping como o núcleo baseado na tendência atual de desenvolvimento do mundo e perspectivas para o futuro.

De acordo com Wang, é importante notar que o CPCCC tem feito as políticas e arranjos estratégicos relativos à inovação em C&T continuamente e acompanhou os tempos, desde que o 18º CPCCC propôs a estratégia de inovação impulsionando o desenvolvimento, o 19º CPCCC propôs que a inovação é o primeiro poder para liderar o desenvolvimento e a Quinta Sessão Plenária do 19º CPCCC propôs acelerar a construção de um país fortalecido pela C&T.

"Os importantes posicionamentos e arranjos em relação à inovação científica e tecnológica propostos na quinta sessão plenária baseiam-se na inovação teórica e no desenvolvimento prático de longo prazo e na ideia de buscar a verdade dos fatos insistidos pelo PCC. Eles compreenderam plenamente a tendência de desenvolvimento global de C&T e aderiram ao caminho da inovação independente com características chinesas. Também se enquadram nas características e tarefas da inovação em C&T do país na nova era", comentou Wang.

Ele também observou que esses importantes posicionamentos e arranjos precisam desempenhar plenamente o papel da inovação C&T como a variável-chave na mudança que ocorre uma vez a cada cem anos e como o pilar e a parte principal da grande estratégia de rejuvenescimento.

Diante das novas mudanças ocorridas dentro e fora do país, a China precisa, mais do que nunca, de soluções de inovação em ciência e tecnologia para implementar a nova filosofia de desenvolvimento, promover o desenvolvimento de qualidade e construir um novo padrão de desenvolvimento, disse ele.

A força científica e tecnológica da China está agora passando da busca de acumulação em termos quantitativos a grandes saltos em qualidade, de descobertas individuais ao alcance do progresso sistemático, estabelecendo uma base sólida para o crescimento econômico e a melhoria da vida das pessoas e da segurança nacional.

Wang destacou que, olhando para o futuro, precisamos aumentar nossa confiança na inovação e aproveitar a grande oportunidade de uma nova rodada de revolução C&T e transformação industrial. Diante da linha de frente da C&T mundial, do principal campo de batalha da economia, da grande necessidade do nosso país e da saúde e vida do nosso povo, precisamos nos ater ao funcionamento do "duplo motor", ou seja, inovação C&T e inovação institucional, e construir força estratégica nacional de C&T para melhorar a capacidade de abordagem institucionalizada de desafios e emergências de C&T.

Além disso, precisamos planejar a abordagem à pesquisa básica e tecnologias-chave e estabelecer um sistema nacional de inovação em C&T sistemático, abrangente e eficiente, a fim de estimular o entusiasmo e a criatividade das pessoas do setor de C&T e das entidades de inovação.

A China avançará mais rapidamente no novo caminho de desenvolvimento inovador com excelentes talentos, tecnologias de ponta, indústrias excepcionais e uma economia e nação fortes, e se esforçará para se tornar um dos países líderes orientados para a inovação e uma potência científica e tecnológica no mundo, explicou Wang.

"A autossuficiência e o autofortalecimento em C&T também estão alinhados com a autossuficiência e a inovação independente às quais sempre atribuímos grande importância, que não contradiz a abertura e a cooperação; em vez disso, formam uma unidade dialética", destacou Wang.

Aberto para cooperação é o que o caminho de autoinovação com características chinesas deve levar, enquanto a autossuficiência e o autofortalecimento são a premissa e a base para que sejam realizados de maneira mutuamente igual e respeitada.

"A inovação que a China busca é a inovação aberta. A inovação científica e tecnológica da China nunca foi, e nunca será, conduzida a portas fechadas", disse Wang. Por mais de 40 anos, a abertura, a cooperação, o intercâmbio e o aprendizado mútuo têm desempenhado papéis importantes na promoção da inovação científica e tecnológica da China. Sempre enfatizamos que devemos fazer planos de inovação científica e tecnológica com uma perspectiva global e nos integrar ativamente à rede global de inovação.

No momento, a China não pode buscar a inovação e o desenvolvimento isoladamente do mundo, e o mundo precisa da China para o progresso científico e tecnológico global. A China precisa melhorar sua capacidade de inovação independente e administrar bem seus próprios negócios, enquanto espera aprender experiências mais avançadas com o resto do mundo e contribuir com mais sabedoria chinesa para enfrentar os desafios globais, enfatizou.

"Olhando para o futuro, a China dará maiores passos na abertura e cooperação em C&T. Estamos prontos para manter diálogo e intercâmbios com outros países em relação a políticas de C&T, planos de desenvolvimento, ética em pesquisa e áreas de interesse comum em C&T, bem como em inovação." Além disso, a China buscará um terreno comum, enquanto reserva as diferenças na abertura e cooperação, e se esforçará para chegar a mais consenso sobre a governança internacional da ciência e tecnologia.

Concomitantemente, a China se concentrará em questões globais como mudança climática, energia e recursos e saúde pública, e estabelecerá um fundo de pesquisa científica para apoiar pesquisas conjuntas com países em todo o mundo.

Além disso, grandes esforços serão feitos para melhorar ainda mais o ambiente jurídico e político para a inovação em C&T na China, fortalecer a proteção dos direitos de propriedade intelectual, proporcionar oportunidades iguais e condições convenientes para que talentos estrangeiros trabalhem e abram negócios na China, e tornar o país um destino favorável para inovadores e empreendedores globais.

FONTE Science and Technology Daily

