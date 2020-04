O módulo Vertex da Trina Solar atinge 515,8 W de potência analisada pela TÜV Rheinland

O módulo Vertex define nova referência no setor com sua potência ultra-alta

CHANGZHOU, China, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" ou a "empresa") anunciou que seu módulo Vertex é capaz de atingir a potência de 515,8 W, com base no resultado do teste avaliação independente da TÜV Rheinland. Trata-se de outro grande avanço e marco depois que a Trina Solar começou a produção formal em massa da linha piloto Vertex, no dia 18 de março, e a remessa do primeiro pedido do Vertex no dia 27 de março.

O Vertex é um dos primeiros módulos de potência ultra-alta a ser certificado por instituições internacionais de teste. Ele passou no teste IEC de módulo FV da TÜV Rheinland e recebeu o certificado de desempenho de módulo FV IEC 61215 e os certificados de padrão de segurança do módulo fotovoltaico IEC 61730.

Chris Zou, vice-presidente de serviços solares da TÜV Rheinland da região metropolitana da China, disse: "Desde que a Trina Solar começou a desenvolver módulos de energia ultra-alta, a TÜV Rheinland vem participando da discussão e compartilhando sua própria experiência em termos de segurança e confiabilidade do produto. O módulo Vertex da Trina Solar passou no teste abrangente e rigoroso da TÜV Rheinland, com produção líder do setor, que atingiu 515,8 W, o que demonstra plenamente a capacidade da Trina Solar em P&D e o suporte da cadeia industrial acumulado ao longo dos anos. Parabenizamos a Trina Solar por suas extraordinárias conquistas ao liderar o crescimento do setor e valorizamos seu espírito inovador".

"O módulo Vertex construiu uma plataforma tecnológica totalmente nova, integrando várias tecnologias inovadoras, como pastilhas de silício de 210 mm, múltiplos barramentos, tecnologia de corte de 1/3, corte não destrutivo e embalagens de alta densidade, oferecendo uma ideia da futura direção do desenvolvimento e mantendo-nos empolgados com as possibilidades", disse Yin Rongfang, vice-gerente geral e vice-presidente executivo da Trina Solar.

"Com o desenvolvimento e aprimoramento da cadeia industrial, especialmente a melhoria da capacidade de fornecimento de vidros, a inclusão de outra coluna de células ao projeto de layout de cinco colunas existente pode aumentar a potência do módulo Vertex para mais de 600 W. Além disso, com a expectativa de a eficiência de conversão de células PERC+ ultrapassar 24%, combinada com outros fatores, como a otimização do projeto do módulo, melhorias na capacidade da carga e instalação a jusante, a potência dos módulos Vertex continuará aumentando. Isso direciona o caminho para o desenvolvimento repetitivo dos módulos fotovoltaicos, o que impulsionará ainda mais a diminuição contínua do BOS (equilíbrio do sistema, da sigla em inglês) e LCOE (custo de energia nivelado, da sigla em inglês) dos sistemas fotovoltaicos", acrescentou Yin Rongfang.

Link da foto: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TUV_Test.png

Legenda da foto: resultados dos testes da TÜV Rheinland com os módulos Vertex

Sobre a Trina Solar

Fundada em 1997, a Trina Solar é a fornecedora líder mundial de soluções FV e de energia inteligente. A empresa se dedica à P&D, fabricação e às vendas de produtos fotovoltaicos, a projetos de desenvolvimento fotovoltaico, EPC (engenharia, gestão de compras e construção, da sigla em inglês), operação e manutenção; ao desenvolvimento e vendas de sistemas complementares multienergéticos e de microgrades inteligentes, bem como à operação energética por plataformas em nuvem. Em 2018, a Trina Solar lançou a marca Energy IoT, estabeleceu a Aliança de Desenvolvimento Industrial Trina Energy IoT com as principais empresas e institutos de pesquisa da China e do mundo, e fundou o Centro de Inovação Industrial IoT da Nova Energia. Com essas ações, a Trina Solar está comprometida em trabalhar com seus parceiros para construir o ecossistema de IoT de energia e desenvolver uma plataforma de inovação para explorar a IoT da nova energia, dedicando-se para ser líder em energia inteligente global. Para obter mais informações, visite o site: www.trinasolar.com.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd