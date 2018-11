O multifacetado Naldo Benny, retorna aos palcos do Rio de Janeiro em alta, expandindo seus negócios no mundo do Show Business

No dia 16 de dezembro o produtor Richardy Boré em parceria com a Naldo Entertainment dará início ao projeto verão Na Boa de Acústico, com Naldo Benny, em frente à Praia da Reserva, na Ilha 7, a partir das 17 horas, dando o pontapé inicial a uma série de encontros com seu público em um after beach para lá de descontraído. Sempre com participações especiais, levará muita música boa para dançar em frente a beleza do mar: "Sou carioca e sempre sonhei com um projeto acústico com os pés na areia, de frente para a praia, com uma galera bonita. Sonho de um moleque que pegava onda no Arpoador quando saía da comunidade onde fui criado e sonhava em ser um showman, já naquela época. Hoje em dia, mais velho, vejo que, consigo ser quem eu sou, em uma fase de muitos shows no exterior, fazendo o que eu amo, que é compor e cantar e, resgatando minha essência de juventude. Meus olhos ainda brilham quando revisito meu passado onde aprendi e entendi o que eu queria ser." – diz Benny.

BAILE SE JOGA

Já no dia 22 de dezembro, no Monte Libano, a partir das 22 horas, lugar onde os melhores da música pisam no palco, em frente a beleza natural da Lagoa Rodrigo de Freitas, ele lança seu maior produto: Baile SE JOGA, com muitos convidados para orquestrar a noite ao lado do realizador deste projeto. "SE JOGA é o nome de um dos meus singles mais importantes da minha carreira e, é um momento de celebrar meu retorno aos palcos do Rio de Janeiro, com muita vibração positiva. Espero uma explosão de alegria, banhado pelas ondas sonoras das minhas novas músicas, - completa Naldo." Entre seus convidados, JojoTodynho, MC Sabrina, MC Duduzinho, MC Jessi entre muitos outros, além dos Dj´s: MP4, Digo e Felipe Sanchez. Em parceria maravilhosa com a Foccus Produções, a Ascom Pro., a Naldo Entertainment traz produtos de qualidade para a noite do Rio, para curtir e #SEJOGAR até o dia amanhecer, gente bonita, elegante e sincera. Essa é a vibe do BAILE SE JOGA.

Cenário da arquiteta Carol Niemeyer, sobrinha-neta de Oscar Niemeyer.

MÚSICAS NOVAS

Os projetos do Benny, como gosta de ser chamado, não param por aí. Em menos de dois meses, lançou dois clipes, cujas visualizações já ultrapassam 2 milhões, como: ME RESPEITA e ELA É MEC, um batidão, e, em dezembro, lança mais um HIT: SEU BUMBUM, que também é um senhor batidão para não deixar ninguém parado!

E ainda tem muitos projetos bons vindo aí pelas mãos de nosso multifacetado NALDO BENNY.

Seu profissionalismo e seus sonhos resgatados de menino superaram absolutamente TUDO!

Vamos em frente e avante com a Naldo Entertainment, seus produtos e seu artista de grande estrela, Naldo Benny. E que brilhe cada vez mais!

Site www.naldobenny.com – Telefone: 21.99504.4647 – naldo@naldomusic.com.br

