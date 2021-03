O'Neil Capital Management anuncia a alienação dos negócios da Investor's Business Daily

LOS ANGELES, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A O'Neil Capital Management (OCM) anunciou hoje que chegou a um acordo para alienar sua participação acionária na Investor's Business Daily (IBD) para a News Corp. No momento, a venda está pendente de aprovação regulatória.

A IBD™ foi fundada em Los Angeles, Califórnia, em 1984, por William J. O'Neil, um lendário investidor sinônimo do método de investimento CAN SLIM™. Ao criar a IBD, o Sr. O'Neil apresentou ao público em geral análises e informações de ações inovadoras orientadas por dados não encontradas em outros meios financeiros. Embora a IBD tenha começado como um jornal diário, hoje atua principalmente como uma provedora de serviços digitais, obtendo um crescimento de dois dígitos na receita de assinaturas digitais nos últimos anos. Atualmente as suas ofertas de serviços incluem Investors.com, MarketSmith™, Leaderboard, Swing Trader, IBD Live, podcasts de investimentos e uma edição semanal impressa.

"A decisão de alienar a IBD foi difícil", disse o CEO da OCM, W. Scott O'Neil. "Acredito que os recursos analíticos e de pesquisa da IBD são os melhores para o investidor de varejo. A IBD tem uma margem de lucro saudável e uma base crescente de assinantes, resultado de estratégias empreendedoras que implementou para capitalizar o cenário de mudança dos mercados de investimentos, mídia e fintech. Ao adicionar os recursos técnicos e analíticos exclusivos da IBD ao portfólio já formidável de propriedades de mídia da News Corp, acreditamos que esta transação beneficiará muito as duas empresas."

A OCM reinvestirá os lucros da venda da IBD em suas subsidiárias remanescentes. "Uma empresa como a IBD não é colocada à venda com muita frequência e estávamos em uma situação financeira muito favorável por não ter que vender. No entanto, a alienação da IBD nos permitirá injetar capital significativo em várias iniciativas de "blue sky" que identificamos e que são críticas para o crescimento futuro de nossa empresa, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior", declarou Steven Birch, diretor de investimentos da OCM. "Estamos particularmente interessados em acelerar novas pesquisas e desenvolvimento relacionadas às nossas estratégias de investimento algorítmico. Enquanto estamos saindo do canal B2C nos Estados Unidos, esperamos crescer nossos negócios B2B nacionais e internacionais. Especificamente, estimamos um crescimento significativo em nossos negócios globais de gestão de ativos."

A mais nova iniciativa da OCM, a O'Neil Global Advisors (OGA), é uma consultora de investimentos registrada na SEC. A OGA oferece estratégias de investimento de capital discretas e sistemáticas usando modelagem quantitativa e algoritmos. Seus cientistas e engenheiros de dados utilizam um data lake contendo mais de 140 anos de informações sobre o mercado de ações para criar estratégias de investimento que alavancam pesquisas exclusivas. A OGA gerencia as seguintes parcerias de investimento privado: Chameleon, uma estratégia clássica de timing de mercado; Raven, uma estratégia longa/curta de crescimento de ações dos EUA; Timberwolf, uma estratégia alternativa de prêmios de risco que usa fatores quantitativos exclusivos; e Condor, uma estratégia de negociação de ações de média frequência longa/curta nos EUA. A OGA espera lançar um índice de investimento ETF ainda este ano. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.oneilglobaladvisors.com/.

A William O'Neil Investment Management Xangai (WONIM Shanghai) é o empreendimento de propriedade totalmente externa da William O'Neil + Company em Xangai, China. Em abril de 2020, a WONIM Shanghai obteve licença de gerente de fundos privados de reguladores chineses, o que permite que entidades estrangeiras desenvolvam e vendam fundos que investem em ativos onshore para investidores qualificados nacionais, incluindo investidores institucionais e de alto patrimônio líquido,apenas a 27ª empresa estrangeira a ganhar essa aprovação. A empresa tem como objetivo trazer estratégias de investimento baseadas em quant, incluindo a metodologia CAN SLIM™ da O'Neil, para o mercado de gestão de ativos da China. Em janeiro de 2021, a WONIM Shanghai lançou seu primeiro fundo privado onshore. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.williamoneil.cn/.

A O'Neil Capital Management India Pvt Ltd (OCM India) lançará o O'Neil Quant Fund em abril de 2021, seu primeiro fundo algorítmico multiestratégico. O Fundo O'Neil Quant está registrado na SEBI como um fundo de investimento alternativo categoria III. Mais informações podem ser encontradas em: https://oneilcapital.in/ .

A William O'Neil + Company é uma consultora de investimentos cadastrada na SEC que oferece pesquisa, recomendações e consultoria de capital nacional e internacional para muitos dos principais gestores institucionais do mundo. As recomendações da William O'Neil + Company abrangem mais de 70.000 ações, fundos e índices globais e contam com uma rica história de mais de 58 anos de experiência em pesquisa de ações usando a Metodologia O'Neil, uma combinação única de análise técnica e fundamental comprovada. no último meio século para identificar os outperformers no mercado. A William O'Neil + Company atualmente está crescendo no mercado institucional. O acesso digital à pesquisa da William O'Neil + Company está disponível por meio da PANARAY®, a principal plataforma de pesquisa de capital da empresa para desktops e dispositivos móveis. A William O'Neil + Company também oferece uma gama de serviços de consultoria e conferência de alto toque, tudo parte de sua oferta de serviços consultivos sob medida. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.williamoneil.com/.

A William O'Neil Securities é uma corretora/comerciante licenciada que presta serviços de negociação para clientes institucionais, incluindo fundos de pensão e mútuos, fundos de cobertura, companhias de seguros e corporações. A missão da empresa é ajudar seus clientes a maximizar seu desempenho por meio de sua experiência em negociação, ao mesmo tempo em que garante o anonimato que seus clientes esperam. A central comercial da empresa oferece experiência em empresas nacionais nas bolsas NYSE e NASDAQ. A William O'Neil Securities é regulamentada pela SEC e FINRA. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.oneilsecurities.com/.

A O'Neil Digital Solutions (ODS) é uma empresa líder em consultoria de TI especializada na otimização de sistemas complexos de processos de negócios de ponta a ponta para os setores de serviços financeiros, mídia digital, saúde e transporte. A ODS oferece serviços personalizados de alta interação nas áreas de engenharia de software, integração de sistemas e gerenciamento de infraestrutura para clientes de todos os tamanhos e setores. Desde projetos de comunicação em massa em grande escala a análises de dados altamente seguras e confidenciais, a ODS tem um amplo conjunto de recursos técnicos comprovados e uma potente plataforma CCM & CXM que ajuda as empresas a fazer transformações digitais complexas e melhor responder às necessidades e desejos únicos de seus clientes. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.oneildigitalsolutions.com/.

A William O'Neil (Xangai) (WON Shanghai) é o centro de P&D com sede na China da William O'Neil + Company, oferecendo uma gama completa de serviços de P&D para as divisões de negócios do grupo. A WON Shanghai tem uma forte equipe de tecnologia da informação engajada no desenvolvimento de novos produtos e suporte contínuo da principal ferramenta de pesquisa da William O'Neil + Company, a PANARAY®. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.williamoneil.cn/.

A William O'Neil India Pvt Ltd (WON India) é uma consultora de investimentos registrada regulamentada pelo Securities and Exchange Board of India. A WON India coleta e analisa dados financeiros corporativos de mais de 70.000 ações globais com uma equipe de analistas de capital experientes que oferecem recomendações de pesquisa para uma base de clientes em todo o mundo. A WON India também oferece ferramentas de investimento e educação para o investidor indiano de varejo por meio do aplicativo de investimento MarketSmith India. Mais informações podem ser encontradas em: https://williamoneilindia.com/.

SOBRE A OCM

A O'Neil Capital Management é uma empresa privada e um escritório familiar com interesses de investimento em gestão de ativos, imóveis, impressão, mídia digital, corretagem, consultoria de investimentos e serviços de tecnologia da informação. Seus investimentos e empresas são administrados por meio de subsidiárias integrais. https://www.oneilcapital.com

