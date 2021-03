O'Neil Capital Management kondigt afstoting aan van Investor's Business Daily

De opbrengst zal R&D stimuleren en de wereldwijde activiteiten voor activabeheer uitbreiden

LOS ANGELES, 27 maart 2021 /PRNewswire/ -- O'Neil Capital Management (OCM) heeft vandaag bekendgemaakt een overeenkomst te hebben bereikt om zijn eigendomsbelang in Investor's Business Daily (IBD) aan News Corp af te stoten. De verkoop is momenteel in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties.

IBD™ werd in 1984 opgericht in Los Angeles, Californië door William J. O'Neil, een legendarische investeerder die synoniem staat voor de investeringsmethode CAN SLIM™. Na de oprichting van IBD liet de heer O'Neil het grote publiek kennismaken met baanbrekende analyses en gegevensgestuurde aandeleninformatie die niet in andere financiële media te vinden zijn. Hoewel IBD als een dagblad begon, functioneert het bedrijf nu voornamelijk als een digitale serviceprovider, met in de afgelopen jaren een enorme groei van de inkomsten uit digitale abonnementen. Het dienstenaanbod omvat momenteel Investors.com, MarketSmith™, Leaderboard™, Swing Trader™, IBD Live™, investeringspodcasts en een gedrukte editie die wekelijks verschijnt.

"De beslissing om IBD af te stoten was moeilijk", zegt W. Scott O'Neil, Chief Executive Officer van OCM. "Ik geloof dat de analytische en onderzoekscapaciteiten van IBD de beste zijn voor de particuliere belegger. IBD heeft een gezonde winstmarge en een groeiend abonneebestand, het resultaat van ondernemingsstrategieën die het heeft ingezet om te profiteren van het veranderende landschap van de investerings-, media- en fintech-markten. Door de unieke technische en analytische capaciteiten van IBD toe te voegen aan News Corp's toch al formidabele portfolio van mediabezittingen, geloven we dat beide bedrijven baat zullen hebben van deze transactie."

OCM zal de opbrengsten van de IBD-verkoop herinvesteren in zijn overige dochterondernemingen. "Een bedrijf als IBD komt niet vaak te koop en we waren in de zeer gelukkige financiële positie dat we niet hoefden te verkopen. Door de afstoting van IBD kunnen we echter een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal injecteren in verschillende 'blue sky'-initiatieven die we hebben geïdentificeerd en die cruciaal zijn voor de toekomstige groei van ons bedrijf, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten", zegt Steven Birch, Chief Investment Officer van OCM. "We zijn vooral geïnteresseerd in het versnellen van nieuw onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot onze algoritmische investeringsstrategieën. Nu we het B2C-kanaal in de Verenigde Staten verlaten, kijken we ernaar uit om onze binnenlandse en internationale B2B-bedrijven te laten groeien. In het bijzonder kijken we uit naar een aanzienlijke groei van onze wereldwijde activiteiten op het gebied van vermogensbeheer."

De nieuwste onderneming van OCM, O'Neil Global Advisors (OGA), is een SEC-geregistreerde beleggingsadviseur. OGA biedt discretionaire en systematische strategiën voor het beleggen in aandelen met behulp van kwantitatieve modellen en algoritmen. De datawetenschappers en ingenieurs maken gebruik van een ongestructureerde hoeveelheid data, ook wel data lake genoemd, waarin meer dan 140 jaar beursinformatie is opgeslagen om investeringsstrategieën te ontwikkelen die gebruikmaken van eigen onderzoek. OGA beheert de volgende private investeringspartnerships: Chameleon, een klassieke strategie voor markttiming; Raven, een long/short-groeistrategie voor Amerikaanse aandelen; Timberwolf, een alternatieve strategie voor risicopremies die gebruikmaakt van gepatenteerde kwantitatieve factoren; en Condor, een middellange lange/korte handelsstrategie voor Amerikaanse aandelen. OGA verwacht later dit jaar een ETF-beleggingsindex te lanceren. Kijk voor meer informatie op: https://www.oneilglobaladvisors.com/.

William O'Neil Investment Management Shanghai (WONIM Shanghai) is de volledig buitenlandse onderneming van William O'Neil + Company in Shanghai, China. In april 2020 ontving WONIM Shanghai van de Chinese toezichthouders de licentie voor "Private Fund Manager" waarmee buitenlandse entiteiten fondsen kunnen ontwikkelen en verkopen die investeren in onshore activa aan binnenlandse gekwalificeerde beleggers, waaronder institutionele beleggers en vermogende beleggers. Het bedrijf is daarmee de 27ste buitenlandse onderneming die een dergelijke goedkeuring in de wacht wist te slepen. Het bedrijf streeft ernaar om op kwantiteit gebaseerde investeringsstrategieën, waaronder de CAN SLIM™-methodologie van O'Neil, op de Chinese markt voor vermogensbeheer te lanceren. In januari 2021 lanceerde WONIM Shanghai zijn eerste onshore private fonds. Kijk voor meer informatie op: https://www.williamoneil.cn/.

O'Neil Capital Management India Pvt Ltd (OCM India) zal in april 2021 het O'Neil Quant Fund lanceren, zijn eerste multi-strategie algoritmische fonds. Het O'Neil Quant Fund is bij SEBI geregistreerd als een categorie III Alternative Investment Fund. Kijk voor meer informatie op: https://oneilcapital.in/ .

William O'Neil + Company is een SEC-geregistreerde beleggingsadviseur die nationaal en internationaal aandelenonderzoek, aanbevelingen en advies verleent aan veel van 's werelds beste institutionele geldbeheerders. De aanbevelingen van William O'Neil + Company hebben betrekking op meer dan 70.000 wereldwijde aandelen, fondsen en indices en putten uit een rijke geschiedenis van meer dan 58 jaar ervaring in aandelenonderzoek met behulp van de O'Neil-methodologie, een unieke combinatie van technische en fundamentele analyse die bewezen is de afgelopen halve eeuw om outperformers in de markt te identificeren. William O'Neil + Company groeit momenteel op de institutionele markt. Digitale toegang tot het onderzoek van William O'Neil + Company is beschikbaar via PANARAY®, het platform dat als paradepaardje dient voor aandelenonderzoek van het bedrijf voor desktop en mobiel. William O'Neil + Company biedt ook een reeks high-touch advies- en conferentiediensten, die allemaal deel uitmaken van zijn op maat gemaakte adviesdiensten. Kijk voor meer informatie op: https://www.williamoneil.com/.

William O'Neil Securities is een erkende broker/dealer die handelsdiensten levert aan institutionele klanten, waaronder pensioenfondsen en beleggingsfondsen, hedgefondsen, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. De missie van het bedrijf is om zijn klanten te helpen bij het maximaliseren van hun prestaties door middel van zijn handelsexpertise en door de anonimiteit te bieden die zijn klanten verwachten. De tradingdesk van het bedrijf biedt expertise over in het binnenland verhandelde bedrijven op de beurzen van NYSE en NASDAQ. William O'Neil Securities wordt gereguleerd door de SEC en FINRA. Kijk voor meer informatie op: https://www.oneilsecurities.com/.

O'Neil Digital Solutions (ODS) is een toonaangevend IT-adviesbureau dat gespecialiseerd is in de optimalisatie van complexe end-to-end bedrijfsprocessystemen voor de financiële dienstverlening, digitale media, gezondheidszorg en transport. ODS biedt high-touch, op maat gemaakte software-engineering, systeemintegratie en infrastructuurbeheerdiensten aan klanten van elke omvang en industrie. Van grootschalige massacommunicatieprojecten tot zeer veilige en vertrouwelijke data-analyse, ODS heeft een brede reeks, bewezen technische mogelijkheden en een krachtig CCM- en CXM-platform dat bedrijven helpt complexe digitale transformaties te ondergaan en beter in te spelen op de unieke behoeften en wensen van hun klanten. Kijk voor meer informatie op: https://www.oneildigitalsolutions.com/.

William O'Neil (Shanghai) (WON Shanghai) is de in China gevestigde R&D-hub van William O'Neil + Company die een volledig scala aan R&D-diensten levert aan de bedrijfsdivisies van de groep. WON Shanghai heeft een sterk informatietechnologieteam dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe producten en voortdurende ondersteuning van William O'Neil + Company's befaamde onderzoekstool PANARAY®. Kijk voor meer informatie op: https://www.williamoneil.cn/.

William O'Neil India Pvt Ltd (WON India) is een geregistreerde beleggingsadviseur die gereguleerd wordt door de Securities and Exchange Board of India. WON India verzamelt en analyseert de financiële bedrijfsgegevens van meer dan 70.000 wereldwijde aandelen met een team van ervaren aandelenanalisten die onderzoeksaanbevelingen doen aan klanten over de hele wereld. WON India biedt ook investeringshulpmiddelen en educatie aan de Indiase retailbelegger via de MarketSmith India investeringsapp. Kijk voor meer informatie op: https://williamoneilindia.com/.

O'Neil Capital Management is een besloten vennootschap en family office met investeringsbelangen in vermogensbeheer, onroerend goed, drukkerijen, digitale media, makelaardij, investeringsadvies en informatietechnologiediensten. De investeringen en activiteiten ervan worden beheerd via volledige dochterondernemingen. https://www.oneilcapital.com

