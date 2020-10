O novo conceito Jean Nouvel desvenda uma nova era na arquitetura: um primeiro resort "obra-prima" do mundo escondido dentro das habitações rupestres de AlUla, noroeste da Arábia

Localizado nas profundezas da Reserva Natural de Sharaan, os projetos se baseiam nas maravilhas Nabataean de Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO na Arábia Saudita. Em um primeiro mundo, este legado arquitetônico de 2.000 anos está sendo reavivado por Jean Nouvel, potencialmente pela primeira vez desde que os nabataeans esculpiram na rocha de arenito de milhões de anos de idade da região.

À medida que os conceitos foram revelados, o arquiteto Jean Nouvel descreveu AlUla como "O encontro de uma paisagem e história; A história de civilizações passadas em uma paisagem extraordinária - o único lugar para criar tal obra-prima".

Nouvel enfatizou a importância da preservação de uma paisagem tão singular: "A AlUla é um museu. Cada wadi e escarpa, cada trecho de areia e contorno rochoso, cada sítio geológico e arqueológico merece a maior consideração. É vital que mantenhamos todo seu caráter distintivo e conservemos sua atratividade, que repousa em grande parte em seu caráter remoto e ocasionalmente arcaico. Temos que salvaguardar um pouco de mistério, assim como a promessa de descobertas que virão".

O compromisso da Nouvel de respeitar a paisagem e a herança antiga da AlUla não significou se afastar das idéias arquitetônicas modernas. "AlUla merece adquirir um grau de modernidade", sugere. "Envolver o futuro é uma obrigação sem fim que exige que estejamos plenamente vivos aos lugares do presente, bem como conjurar o passado".

Jean Nouvel explica como está adaptando os velhos modos de vida ao nosso mundo moderno, minimizando os impactos sobre as paisagens naturais e urbanas. Para fazer isso, Nouvel introduziu uma nova tipologia de arquitetura nunca antes vista, usando a abstração, esculpindo dentro da própria paisagem ao invés de competir com ela. Inspirada pelos nabateus, ele joga com as antigas formas de vida para construir sobre o presente e enfrentar os desafios do futuro. Jean Nouvel integra a forma como os nabateanos interagiram com seu ambiente, tanto na verticalidade quanto na horizontalidade, para reconectar-se com a terra e construir habitats sustentáveis, longe do calor do verão e do frio do inverno.

Nouvel vê este resort como uma oportunidade de trazer à vida uma forte experiência espacial, sensorial e emocional nas fronteiras da natureza, arquitetura e arte - onde o som, a musicalidade, a dureza, a tactilidade, o poder e a complexidade da natureza estão em toda parte, desde pedras finamente cortadas em varandas até a granularidade singular de cada parede de rocha, tudo se torna uma obra de arte em si mesmo.

"Nosso projeto não deve comprometer o que a humanidade e o tempo consagraram", enfatiza Nouvel, "Nosso projeto está celebrando o espírito nabateu sem caricaturizá-lo. Esta criação se torna genuinamente um ato cultural".

Assumindo uma abordagem curatorial no sentido museográfico, Jean Nouvel criou espaços públicos voltados para a alegria de viver ali, de dia, de noite, com todas as cores, luz, sombra, vento, chuva torrencial e a passagem do tempo. Ele convida os viajantes a embarcar em uma viagem através de milhares de anos de civilizações e estratos geográficos dentro de cada detalhe de seus desenhos, desde a sensação permanente das rochas até o conforto suave das poltronas, sofás e assentos.

O resultado final verá os convidados imersos em uma viagem memorável pelo tempo e espaço, oferecendo uma verdadeira descoberta da essência da AlUla. Através de experiências imersivas na natureza selvagem de Sharaan, os visitantes terão uma exposição personalizada às centenas de sítios arqueológicos dentro da AlUla. No entanto, este nível de luxo não será à custa da paisagem natural, pois o novo resort se baseará na energia livre de emissões e em novos padrões de sustentabilidade.

O Sharaan de Jean Nouvel Resort será um elemento-chave da estratégia da RCU para desenvolver a AlUla como um destino global para a cultura, o patrimônio e o ecoturismo. Foi projetado dentro da Carta da AlUla, um documento estrutural que inclui 12 princípios orientadores que comprometem a Real Comissão para a AlUla (RCU) com o desenvolvimento futuro a longo prazo. Também contribuirá para a economia diversificada da região através de um Centro de Cúpula de Retiro e restaurantes.

Amr AlMadani, CEO da RCU, disse: "Estes conceitos, que mostram a inovação magistral de Jean Nouvel na arquitetura, ressaltam nosso compromisso de desenvolver a AlUla como um destino turístico global sem comprometer a história, o patrimônio e a paisagem da AlUla. Somos um destino construído por artistas. Sharaan, de Jean Nouvel, construirá sobre esse legado para se tornar uma arquitetura paisagística atemporal que durará para sempre - um presente para o mundo".

O novo resort Jean Nouvel , previsto para ser concluído até 2024, incluirá 40 suítes de hóspedes e três vilas resort. Um centro de retiro de cúpula próximo ao resort terá 14 pavilhões privados.

, previsto para ser concluído até 2024, incluirá 40 suítes de hóspedes e três vilas resort. Um centro de retiro de cúpula próximo ao resort terá 14 pavilhões privados. A AlUla reabrirá seus locais patrimoniais em 30 de outubro, em um passo significativo para realizar suas ambições turísticas, incluindo o Patrimônio Mundial da UNESCO, Hegra; o antigo reino de Dadan; e os cânions sussurrantes de Jabal Ikmah. As reservas estarão disponíveis no site de reservas da Experience AlUla: https://experiencealula.com/

Até 2035, a RCU espera receber dois milhões de visitantes anualmente.

O novo resort é parte do desenvolvimento da AlUla, guiado por 12 princípios estratégicos extraídos do Plano Diretor e da Carta da Comissão. Esta abordagem de desenvolvimento equilibra inovação com herança, arte e cultura, ao mesmo tempo em que libera potencial econômico para proporcionar novas oportunidades para a comunidade local.

A colaboração apóia ainda mais o Manifesto Cultural da RCU para a AlUla, que detalha os principais desenvolvimentos da paisagem cultural planejada para a área nos próximos 10 anos.

A história humana da AlUla começou há mais de 200.000 anos, mas só recentemente o turismo moderno começou a descobrir a profundidade e a diversidade de suas experiências e atrações.

Arqueólogos da Arábia Saudita e do mundo inteiro estão redescobrindo esta paisagem cultural à medida que a RCU apóia a diversificação econômica, o fortalecimento da comunidade e as prioridades de preservação do patrimônio do programa Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Sobre a AlUla

Localizada a 1.100 km de Riyadh, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar de extraordinário patrimônio natural e humano. A vasta área, cobrindo aproximadamente 23.000 km², inclui um exuberante vale de oásis, imponentes montanhas de arenito e antigos sítios de herança cultural que datam de milhares de anos atrás.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, o primeiro patrimônio mundial da UNESCO na Arábia Saudita. Cidade antiga de 52 hectares, Hegra foi a principal cidade do sul do Reino Nabataean e é composta por mais de 100 tumbas bem preservadas com fachadas elaboradas cortadas em afloramentos de arenito. Pesquisas atuais sugerem que Hegra foi o posto avançado mais ao sul dos romanos após conquistar os Nabataeans em 106 CE.

Além de Hegra, AlUla abriga uma série de fascinantes locais históricos e arqueológicos, como por exemplo: Antigo Dadan, a capital dos reinos Dadan e Lihyan, considerada uma das cidades mais desenvolvidas do 1º milênio a.C. da Península Arábica; milhares de locais e inscrições de arte rupestre antiga; e estações ferroviárias de Hijaz.

Sobre a Real Comissão para a AlUla

A Comissão Real para a AlUla (RCU) foi criada por decreto real para preservar e desenvolver a AlUla, uma região de importância natural e cultural excepcional

no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU esboça um plano responsável e sustentável,

e abordagem sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, que preserva o patrimônio natural e histórico da área, enquanto estabelece a AlUla como um local desejável para se viver,

trabalhar e visitar. Isto engloba uma ampla gama de iniciativas em arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo um compromisso de atender a

diversificação econômica, fortalecimento da comunidade local e prioridades de preservação do patrimônio do programa Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Sobre o Ateliers Jean Nouvel (AJN)

O Ateliers Jean Nouvel (AJN) é uma empresa de design de renome mundial que reúne uma equipe multicultural de 130 pessoas de mais de vinte países. O AJN combina as disciplinas de arquitetura, planejamento urbano, design de interiores, paisagismo, design gráfico e design de produtos em uma única prática integrada. O diversificado portfólio mundial da AJN inclui museus, salas de concertos, centros de conferências, teatros, hotéis, edifícios residenciais, edifícios de escritórios, centros comerciais e residências particulares.

Sobre Jean Nouvel

Nascido em Fumel, França, em 1945. Jean Nouvel foi assistente do arquiteto Claude Parent e inspirado pelo urbanista e ensaísta Paul Virilio, ele começou sua primeira prática arquitetônica em 1970. Suas fortes posições e opiniões um tanto provocadoras sobre a arquitetura contemporânea no contexto urbano, juntamente com sua habilidade infalível de injetar originalidade em todos os projetos que ele empreende, formaram sua imagem internacional. Seus trabalhos ganharam reconhecimento mundial através de numerosos prêmios e recompensas de prestígio francês e internacional, incluindo o prestigioso Prêmio Pritzker, concedido em 2008.

