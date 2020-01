O novo smartphone S32 totalmente robusto da Cat®

O S32 é o dispositivo mais recente do principal portfólio de telefones da Cat, perfeito para quem precisa de um telefone para sobreviver sob circunstâncias extremas, no trabalho ou lazer. O novo S32 da Cat oferece os principais recursos que os clientes desse segmento realmente valorizam, principalmente a bateria de longa duração, as credenciais robustas que lideram o mercado e o visor grande e brilhante.

Os clientes da Cat precisam de telefones confiáveis e, por isso, o S32 foi projetado para continuar trabalhando para você. Ele tem bateria grande de 4.200 mAh, envolvida em corpo robusto, com certificação IP68 à prova de poeira e água, testado a até 1,5 m de água por 35 minutos. Também passou por testes rigorosos e repetidos de queda de 1,8 m sobre o aço, dentre elas, várias quedas em todos os lados e cantos, bem como testes MIL SPEC 810G, que garantem que o telefone possa lidar com os elementos em qualquer ambiente. Como todos os smartphones da Cat dessa linha, foi submetido a testes de vibração, queda e maresia, e foi fabricado para funcionar sob temperaturas altas e baixas extremas e para sobreviver a choques térmicos. Leve-o com você para qualquer lugar, mantenha-se conectado e faça muito mais.

"O S32 da Cat é um dispositivo incrivelmente resistente e foi uma inclusão fantástica à nossa linha atualizada de smartphones, ao lado do excepcionalmente fino, porém resistente S52, oferecendo aos clientes a verdadeira escolha de produtos, dependendo dos recursos que mais valorizam. Nessa geração de produtos, atualizamos e aperfeiçoamos todos os recursos, garantindo que as credenciais robustas dos principais telefones da Cat (à prova d'água, poeira e desenvolvido para sobreviver a quedas) continuem sendo o foco", disse Peter Cunningham, vice-presidente de produtos do Bullitt Group.

Totalmente resistente, o visor brilhante de 5,5" em HD+ de 18x9 do S32 é protegido pelo vidro DragonTrail Pro, resistente a arranhões, podendo ser lido sob luz solar intensa, com tela sensível ao toque, que pode ser controlada com os dedos molhados ou com luvas.

Principais especificações

Poderosa bateria de 4.200 mAh

À prova d'água/de poeira (IP68), teste de queda de 1,8 m no aço, MIL SPEC 810G, vidro DragonTrail Pro

Smartphone à prova d'água – até 1,5 m por 35 minutos

Visor de 5,5" em HD+ de 18x9, otimizado para uso externo, com tela sensível ao toque que pode ser usada com os dedos molhados ou com luvas

Android 10 (com upgrade para o 11)

3 GB de RAM, 32 GB de ROM, armazenamento expansível (microSD™)

Chip 6761D MT A20 Mediatek Helio, processador quad-core de 1,8 GHz

Câmera traseira de 13MP, câmera frontal de 5MP

LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

Design texturizado de aderência extra

Tecla de atalho programável útil para a tecnologia Push to Talk (PTT), o SOS (aplicativo para trabalhador solitário) ou para iniciar facilmente a lanterna ou câmera

atalho programável útil para a tecnologia Push to Talk (PTT), o SOS (aplicativo para trabalhador solitário) ou para iniciar facilmente a lanterna ou câmera Bluetooth 5.0, NFC

Conector de áudio de 3,5 mm

Aplicativos e catálogo de conteúdo selecionados

Dois chips – nano e microSD™

Garantia de 2 anos

O smartphone S32 da Cat® custa € 299 e estará disponível para compra no site www.catphones.com e em várias lojas e operadoras.

Sobre os dispositivos e acessórios da Cat

A marca Cat significa confiabilidade, durabilidade, segurança e qualidade. O DNA Cat está presente em todos os celulares e acessórios Cat oferecidos pela Bullitt Mobile Ltd. e oferece experiências ilimitadas com mobilidade robusta.

Para saber mais do que os telefones e acessórios Cat são feitos, visite o site www.catphones.com.

Sobre o Bullitt Group

O Bullitt Group ajuda marcas globais a ampliar seus portfólios de produtos para novas categorias, principalmente no mercado de dispositivos conectados. Projeta, fabrica, comercializa e vende produtos sob licença para seus parceiros de marca.

Desde sua criação, em 2009, o Bullitt Group projetou, fabricou e distribuiu milhões de telefones celulares, produtos de áudio, outros dispositivos conectados e periféricos relacionados para mais de 70 países.

O Bullitt Group é o licenciado global da Cat (Caterpillar Inc.) e da Land Rover para telefones celulares e periféricos relacionados.

A sede do Bullitt Group fica em Reading, Inglaterra, com filiais em Taipei (Taiwan), Shenzhen (China) e Cingapura.

www.bullitt-group.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1061107/Cat_S32.jpg

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/1061111/Cat_S32_smartphone.mp4

FONTE Cat phones

SOURCE Cat phones