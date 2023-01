O novo TONOMUS Venture Studio lança competição do meta verso para resolver os maiores desafios do mundo

O TONOMUS Venture Studio está construindo um pipeline de empreendimentos para promover o empreendedorismo e desenvolver tecnologia cognitiva

Metaverse New Venture Competition é a primeira de uma série de competições a alimentar o portfólio de empreendimentos globais do Studio

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O TONOMUS Venture Studio lançou suas atividades hoje com o anúncio de uma nova competição de empreendimentos focada no meta verso. O Studio é o mecanismo de construção e investimento de risco da TONOMUS, a primeira subsidiária da NEOM e um conglomerado cognitivo multinacional que alimenta o primeiro ecossistema mundial de tecnologias cognitivas. O TONOMUS Venture Studio tem a tarefa de construir um portfólio de empreendimentos usando metodologia e orientação influenciadas pelo Vale do Silício. Também desenvolverá capacidade global de talentos e lançará uma nova geração de empreendedores.

A Metaverse New Venture Competition é a primeira de uma série de competições. As competições de novos empreendimentos são um elemento crucial na estratégia do Studio para fomentar o empreendedorismo global e desenvolver empreendimentos e investimentos que irão nutrir o meio ambiente, criar novas formas de viver em comunidade, e desenvolver tecnologias cognitivas em uma ampla gama de setores para capacitar a humanidade.

Beverly Rider, CEO do TONOMUS Venture Studio, disse: "Estamos na ponta do iceberg de como podemos alavancar o meta verso para resolver problemas atuais e futuros. Precisaremos de enorme colaboração e engenhosidade, ideias e perspectivas de todos, em todos os lugares, uma nova geração de empreendedores, e tecnologias verdadeiramente pioneiras - algumas das quais nem sequer foram contempladas ainda. Indústrias totalmente novas estão apenas esperando para serem inventadas - e quando estiverem, poderemos revelar a promessa do meta verso."

A série de novas competições de risco do TONOMUS Venture Studio se alimentará no pipeline do Studio com foco no ecossistema cognitivo, incluindo a Web3, hiper conectividade, data centers em hiper escala, capacidade de computação, privacidade de dados, análise inteligente, IA, robótica, equipamentos de rede e infraestrutura em nuvem, tecnologia digital dupla, jogos e muito mais.

A TONOMUS New Venture Competition busca ideias que alavancam o meta verso, integrando perfeitamente o físico e o virtual em uma ampla gama de setores: turismo, treinamento empresarial, comércio eletrônico, imobiliário, construção, artes e cultura, entretenimento e muito mais. Até 20 equipes semifinalistas receberão treinamento individualizado por especialistas do TONOMUS Venture Studio e até quatro equipes vencedoras serão convidadas para um programa de 12 semanas para incubar suas ideias com o TONOMUS Venture Studio. A competição abrirá sua solicitação de inscrições por seis semanas a partir de 5 de janeiro.

Sobre a TONOMUS

A TONOMUS é uma empresa de tecnologia líder mundial que impulsiona o primeiro ecossistema mundial de tecnologias cognitivas em NEOM, uma região na Arábia Saudita traçando o curso para um novo futuro impulsionado por tecnologias pioneiras. A infraestrutura digital da TONOMUS será o sistema operacional da NEOM, permitindo as ambições ousadas de suas comunidades e setores. Em parceria com líderes globais do setor de tecnologia, ela co-inventará o futuro da vida de forma sustentável com tecnologias cognitivas inovadoras que compartilhará com o mundo.

Sobre o TONOMUS Venture Studio

O TONOMUS Venture Studio desenvolve empreendimentos que se concentram no ecossistema cognitivo, incluindo conectividade, capacidade de computação, IA e robótica, bem como na infraestrutura fundamental que apoiará tudo. Sede da série TONOMUS New Venture Competition, o TONOMUS Venture Studio está construindo um portfólio de empreendimentos usando metodologia e orientação influenciadas pelo Vale do Silício. Também desenvolverá capacidade global de talentos e lançará uma nova geração de empreendedores.

