O NPL e a Cambridge Quantum Computing (CQC) colaboram em computação quântica

· O NPL apóia a Cambridge Quantum Computing para acelerar da P&D até a comercialização dos seus novos produtos quânticos fotônicos

· A incubação e a colaboração com empresas pioneiras ajudam a impulsionar a inovação no setor quântico do Reino Unido

LONDRES, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Cientistas do National Physical Laboratory (NPL) estão trabalhando com a Cambridge Quantum Computing (CQC) para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento para apoiar a comercialização e otimização de suas tecnologias quânticas, como o IronBridge™, e ajudar na caracterização de componentes fotônicos. Isso inclui a metrologia de conectores ópticos emergentes de perda ultrabaixa, por exemplo, para atender aos requisitos exatos dos padrões IEC para melhorar a eficiência das redes quânticas ópticas.

O IronBridge™ da CQC é um dispositivo quântico fotônico, construído para fornecer entropia de alto grau para ser usado em algoritmos de criptografia pós-quântica, geração de entropia em cache para dispositivos IoT, geração de chave para certificados, marca d'água quântica e muitos outros usos em cibersegurança, ciência, engenharia, finanças e jogos, utilizando aleatoriedade quântica verificável.

O NPL é o Instituto Nacional de Metrologia do Reino Unido e sede do "Quantum Metrology Institute", que reúne a ciência quântica de ponta e pesquisa metrológica do NPL e fornece a experiência e as instalações necessárias para que os setores acadêmico e industral possam testar, validar e, por fim, comercializar novas pesquisas quânticas e tecnologias.

Essa colaboração oferecerá à CQC acesso aos especialistas e instalações excelentes do NPL e é um ótimo exemplo de como as parcerias podem ajudar a impulsionar a inovação no Reino Unido. Apoiar empresas de alta tecnologia como a CQC em um estágio inicial de desenvolvimento de computadores quânticos garante o máximo benefício de seus produtos fotônicos e processos quânticos, aumentando, em última análise, a capacidade de otimização de um ambiente de laboratório para a praticidade no mundo real.

Irshaad Fatadin, pesquisador principal do NPL declara: "Esta parceria de pesquisa estratégica é uma oportunidade empolgante para mais colaboração em aplicativos de computação quântica que abrange segurança cibernética, desenvolvimento de medicamentos, IA, modelagem, tráfego, otimização de rede e mudanças climáticas, para citar apenas alguns. Estou confiante de que esta colaboração terá um efeito duradouro para apoiar a CQC, atualmente em um estágio crucial no desenvolvimento de computadores e dispositivos quânticos, para extrair o máximo benefício dos seus novos produtos fotônicos com a metrologia líder mundial do NPL que levará produtos quânticos do Reino Unido a competir nos mercados mundiais."

Ilyas Khan, CEO da CQC diz: "O NPL é respeitado em todo o mundo como um centro de excelência em tecnologias de ponta e nossa colaboração com eles neste projeto de computação quântica extremamente inovador é um marco notável. Além da sua respeitada profundidade e credibilidade científica, o NPL traz a experiência em metrologia necessária para desenvolver tecnologias para a era da computação quântica. Esperamos desenvolver avanços juntos e, principalmente, desenvolver entropia quântica verificável para uso em áreas críticas de segurança cibernética, bem como insumos para simulações de monte carlo."

Sobre a NPL

NPL é o Instituto Nacional de Metrologia do Reino Unido que fornece a capacidade de medição que sustenta a prosperidade e a qualidade de vida do Reino Unido.

Desde novos antibióticos para combater a resistência e tratamentos mais eficazes de câncer até garantir comunicações quânticas e 5G super rápido, os avanços tecnológicos devem ser construídos com base em uma medição confiável para ter sucesso. Apoiado na experiência de mais de um século, nossa ciência, engenharia e tecnologia oferecem essa base. Nós salvamos vidas, protegemos o meio ambiente e permitimos que os cidadãos se sintam seguros e protegidos, além de apoiarmos o comércio internacional e a inovação comercial. Como um laboratório nacional, nossa orientação é sempre imparcial e independente para que consumidores, investidores, legisladores e empresários possam sempre confiar no nosso trabalho.

Com sede em Teddington, sudoeste de Londres, o NPL emprega mais de 600 cientistas. O NPL também tem escritórios regionais em todo o Reino Unido, incluindo na Universidade de Surrey, na Universidade de Strathclyde, na Universidade de Cambridge e no Centro de Inovação 3M Buckley da Universidade de Huddersfield.

Para mais informações, acesse:www.npl.co.uk

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. Para mais informações, acesse o site da CQC: http://www.cambridgequantum.com.

FONTE National Physical Laboratory (NPL)

