O número de membros da Igreja Shincheonji aumenta em 20.000, apesar da pandemia de Covid-19

Shincheonji, Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, realizará uma cerimônia de formatura online para o 112º Centro Missionário Cristão de Sião em 26 de dezembro, com um total de 18.838 formados (11.162 formados na Coréia do Sul e 7.676 formados no exterior). A cerimônia de formatura começa ao meio-dia e será transmitida para todo o mundo através do canal oficial de Shincheonji, Igreja de Jesus no YouTube.