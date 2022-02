O número de membros da Igreja Shincheonji cresce na Europa, apesar do Covid-19 e do Ceticismo Religioso

Em resposta a perguntas sobre o número decrescente de cristãos na Europa, o presidente Lee apontou que as igrejas de hoje não fornecem explicações suficientes sobre as palavras da Bíblia que se relacionam intimamente com a vida cotidiana de indivíduos e comunidades. Ele também disse que as profecias detalhadas da Bíblia foram escritas como sinais que ocorrem no futuro, e que testemunhar o cumprimento das profecias levou a um aumento no número de membros da Igreja Shincheonji na Europa.

O presidente Lee também explicou que, de acordo com a Bíblia, o número "666" mencionado no capítulo 13 de Apocalipse não é sobre o Covid-19, mas uma parábola sobre o rei Salomão, representando uma pessoa que trai Deus no momento do Apocalipse. Ele disse ainda que "todo o livro do Apocalipse está escrito em parábolas", o que pode ser entendido "quando o que é profetizado (em parábolas) é cumprido na realidade física".

Um líder da igreja que participou da conferência de imprensa perguntou como o presidente Lee veio a entender o ano, mês, dia e hora específicos em Apocalipse 9 como as palavras da profecia. O presidente Lee respondeu: "Porque eu vi no local onde o evento aconteceu. Eu digo o que vi e ouvi."

Samuel Kabo, pastor da Igreja Evangélica Reformada de Alès, na França, também ficou impressionado com a capacidade do presidente Lee de fornecer detalhes específicos sobre o cumprimento do Apocalipse. "Fiquei muito impressionado que o presidente Lee testemunhou sem sequer olhar para o livro do Apocalipse", disse o pastor Kabo. "E em relação a certos eventos, como a sexta trombeta, novamente havia uma data. Como ele sabia essa data com tanta precisão com o tempo?"

Um oficial de Shincheonji, Igreja de Jesus na Europa disse: "A pandemia de Covid-19 trouxe doenças, desastres e dificuldades em todo o mundo, além de limitar as atividades religiosas. O presidente Lee destaca que é mais importante interagir uns com os outros além das religiões. Esperamos que este evento sirva como uma oportunidade para restaurar o Cristianismo na Europa".

FONTE Shincheonji Church of Jesus

