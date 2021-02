O Papa e Grande Imã de Al-Azhar parabenizam os homenageados de 2021 do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana

Reconhecidos por seus respectivos esforços para promover a solução pacífica dos conflitos e a defesa dos valores definidos no Documento sobre a Fraternidade Humana, o Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres e a ativista marroquino-francesa Latifa Ibn Ziaten foram apresentados como os dois homenageados do prêmio 2021.

Ancorada em torno do cenário pitoresco do Memorial do Fundador, em Abu Dhabi, a cerimônia de premiação contou com os discursos de reconhecimento dos dois homenageados, juntamente com mensagens do Papa Francisco e do Grande Imã de Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb.

Com o prêmio inspirado pelo fundador dos Emirados Árabes Unidos e seu compromisso permanente com os valores humanitários, o Memorial do Fundador foi um cenário perfeito para uma experiência visual verdadeiramente comovente. Com a cerimônia on-line, espectadores de todo o mundo podem conectar-se para participar das festividades e ver os homenageados recebendo o prêmio.

Em sua mensagem de boas-vindas aos dois homenageados de 2021, Sua Eminência o Grande Imã de Al-Azhar, disse:

"Em primeiro lugar, devo começar dizendo que sua Santidade o Papa Francisco tem sido um irmão corajoso e amigo incansável no caminho da fraternidade e da paz. Esses esforços levaram a Assembleia Geral das Nações Unidas a adotar o aniversário da assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana, 4 de fevereiro, como o Dia Internacional da Fraternidade Humana, que agora incentivará o apoio universal na busca da disseminação do diálogo intercultural, da coexistência e da fraternidade humana. Esta é uma vitória da dignidade humana em todos os lugares.

"Estendo também minhas saudações e bênçãos a Sua Excelência Antonio Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, como homenageado do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana. Parece evidente que o objetivo da sua ampla gama de esforços humanitários exercidos por intermédio da ONU é livrar a humanidade do sofrimento dos conflitos e mitigar os efeitos negativos da pandemia."

"Latifa Ibn Ziaten, homenageada em conjunto em 2021, é um exemplo raro para o mundo. Sua generosidade de espírito e perseverança na capacidade de transformar o sofrimento pessoal em uma mensagem de segurança e proteção para todos, é uma vitória para toda a humanidade e uma lembrança de que o bem sempre será capaz de derrotar as forças do mal."

Dirigindo-se ao evento do Vaticano, o Papa Francisco falou da importância da fraternidade humana como o principal desafio do século XXI, dizendo:

"Ao Grande Imã Sheikh Ahmed Al-Tayeb, agradeço a companhia durante esta jornada de reflexão e a redação do Documento [sobre a Fraternidade Humana]. Sei que não foi uma tarefa fácil, mas ajudamos um ao outro na consolidação de uma verdadeira fraternidade.

"Hoje, a fraternidade é a nova fronteira da humanidade. Podemos ser irmãos ou nos destruir. É o desafio do nosso século, o desafio do nosso tempo. Fraternidade humana implica respeito, ouvir com o coração aberto e ter firmeza em nossos princípios.

"Nascidos do mesmo pai, com culturas e tradições diferentes, ainda somos todos irmãos; e respeitando as nossas diferentes culturas e tradições, as nossas diferentes cidadanias, devemos construir esta fraternidade e não negociá-la. É hora de ouvir e de aceitação sincera."

O Secretário Geral do Comitê Superior da Fraternidade Humana e autor colaborador do Documento sobre a Fraternidade Humana, Juiz Mohamed Abdelsalam, acrescentou:

"Neste dia de celebração da fraternidade humana, estamos verdadeiramente honrados em receber o apoio de dois dos líderes mundiais mais influentes e dos homenageados anteriores do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, unidos por uma mensagem e um propósito comuns, promover a humanidade como uma só família, sem divisão.

"Os homenageados de 2021, Latifa Ibn Zaiten e o Secretário-Geral da ONU Guterres, representam verdadeiramente os valores preconizados no Documento sobre a Fraternidade Humana, que constitui o critério de avaliação para a premiação. De fato, seus respectivos esforços para lidar com algumas das principais questões socioculturais e políticas do mundo são uma inspiração para todos e exemplos para muitos que também atenderão ao chamado para agir."

Por ocasião do segundo aniversário da assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana pelo Papa e o Grande Imã de Al-Azhar, em Abu Dhabi, o Dia Internacional da Fraternidade Humana foi instituído pela Assembleia Geral da ONU, em dezembro de 2020; foi a data escolhida para comemorar o histórico encontro do Papa e do Grand Imam, durante a assinatura do documento, em 2019.

Além da cerimônia de premiação e como parte das festividades mais amplas do primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana, vários monumentos importantes no Vaticano e em Abu Dhabi estarão iluminados na noite de quinta-feira.

O processo de indicações para os prêmios de 2022 será aberto em 1º de maio de 2021 e encerrado em dezembro de 2021. Para saber se você se qualifica como candidato ou para indicar um candidato para o prêmio do próximo ano, acesse:www.zayedaward.org.

Sobre a ZAHF

O Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana busca honrar o legado do fundador dos Emirados Árabes Unidos ao celebrar pessoas em todos os lugares que incorporam ao seu trabalho o compromisso duradouro com a fraternidade humana. O prêmio é concedido pelo Comitê Superior da Fraternidade Humana e inclui um prêmio financeiro de um milhão de dólares. Foi criado em fevereiro de 2019 para marcar o encontro histórico em Abu Dhabi do chefe da Igreja Católica, Sua Santidade o Papa Francisco, e Sua Eminência o Grande Imã de Al-Azhar, Dr. Ahmad al-Tayeb, para coassinar o histórico Documento para a Fraternidade Humana. O Papa Francisco e o Grande Imã al-Tayeb foram os primeiros cobeneficiários honorários do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana.

Sobre o HCHF

Formado em 2019, o Comitê Superior da Fraternidade Humana é um órgão independente dedicado a alcançar as aspirações do Documento sobre a Fraternidade Humana, reunindo as pessoas em todo o mundo em torno do espírito de coexistência pacífica. O Comitê abrange um grupo diversificado de líderes religiosos internacionais, acadêmicos e líderes culturais.

