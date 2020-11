O popular aplicativo móvel PlantSnap foi lançado na AppGallery

"O PlantSnap está entusiasmado com a parceria com a Huawei e com a possibilidade de juntar-se à AppGallery. As pessoas na China continental estão preocupadas com o meio ambiente e estão tomando grandes medidas para protegê-lo, e o PlantSnap agora poderá ajudar em seus esforços", declarou Eric Ralls, fundador e CEO da PlantSnap, Inc. "Não teríamos acesso a esse mercado sem a ajuda da Huawei."

Proporcionando os benefícios do PlantSnap aos usuários

O PlantSnap permite que usuários de todo o mundo interajam com uma comunidade social on-line de amantes da natureza e das plantas. Os usuários de todo o mundo podem:

Reunir-se em qualquer época do ano e postar fotos para discutir jardinagem e conservação da natureza

Saiba mais sobre como proteger o planeta

Veja fotos tiradas de todo o mundo no recurso de mapa, atualizado todos os dias na seção "Explorar"

O aplicativo já foi baixado mais de 42 milhões de vezes e possui mais de 700 mil plantas em seu banco de dados. Atualmente, o PlantSnap está disponível em 37 idiomas e é usado em cerca de 200 países ao redor do mundo todos os dias. Por meio de sua parceria com a Huawei AppGallery, a equipe do PlantSnap está entusiasmada em servir melhor sua comunidade crescente de entusiastas de plantas e natureza em todo o mundo.

Suporte tecnológico da Huawei

"A Huawei nos ofereceu todos os recursos, desde telefones para teste até verba para marketing e desenvolvimento de parceria", disse Ralls. "Os recursos e serviços oferecidos pelo HMS eram facilmente intercambiáveis dentro de nossa infraestrutura existente, o que facilitou todo o processo de migração."

Muitos kits Huawei foram integrados ao aplicativo, incluindo kit de conta, kit de compras no aplicativo, kit de análise, configuração remota, serviço de autenticação, kit push, kit de localização e muito mais. A Huawei também desempenhou um papel crucial ao ajudar o PlantSnap a obter a licença necessária para ser publicado e vendido na China continental, onde existem atualmente mais de 850 milhões de usuários em potencial.

AppGallery - um dos três principais mercados de aplicativos do mundo

Lançada em mais de 170 países e regiões, a AppGallery está comprometida em atender às necessidades diversificadas, ainda que focadas, dos seus 500 milhões de usuários ativos. O mercado de aplicativos procura ativamente fazer parcerias com desenvolvedores globais e locais para convidá-los a integrar a plataforma. Essa abordagem permite que a AppGallery continue sendo uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta, inovadora e acessível a todos.

A AppGallery reconhece a importância e as contribuições de seus desenvolvedores e está empenhada no sucesso deles. A AppGallery oferece suporte operacional completo para desenvolvedores em todo o mundo, bem como várias iniciativas centradas no desenvolvedor, capacitando os desenvolvedores a inovar ainda mais no desenvolvimento de aplicativos.

Para mais informações, acesse o site Huawei Developer https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou o Huawei Developer Forum https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1342329/image.jpg

FONTE AppGallery, Huawei

SOURCE AppGallery, Huawei