O portfólio líder do setor da AVEVA permite a visualização edge-to-enterprise usando a nuvem híbrida, proporcionando maior flexibilidade técnica e comercial

A AVEVA anunciou hoje uma grande atualização para seu portfólio de Monitoramento, Controle e Gerenciamento de Informações, fornecendo integração edge-to-cloud e ferramentas avançadas de visualização, além de acesso contínuo a aplicativos avançados e poderosa inteligência analítica. Esses recursos avançados são fornecidos no portfólio líder de mercado da AVEVA, incluindo os produtos InTouch HMI, InTouch Edge HMI, System Platform, Historian e AVEVA Insight, proporcionando visualização inigualável em toda a empresa e conhecimentos sobre operações e um alto grau de flexibilidade comercial com assinatura, um elemento fundacional de transformação digital.

Com esses recursos disponíveis em um modelo de nuvem híbrida, os clientes podem cobrir rapidamente os requisitos de OT e TI, criar aplicativos industriais reutilizáveis com rápido retorno de valor e aumentar a eficiência operacional com maior visibilidade em vários níveis de uma organização, nas indústrias de fabricação discreta, de processos, híbrida e de infraestrutura.

Essa oferta aprimorada de nuvem fornece uma experiência integrada e transparente que permite aos clientes acessarem informações e funcionalidade de toda a ampla gama de aplicativos comprovados da cadeia de valor da AVEVA: de dados de projeto de engenharia até gerenciamento de execução de manufatura, manutenção predefinida e muito mais. As empresas podem se beneficiar de conhecimentos inigualáveis e da digitalização de processos de trabalho, por exemplo, usando dados históricos e em tempo real com recursos de aprendizado de máquina para prever possíveis erros ou falhas e tomar medidas preventivas através de fluxos de trabalho automatizados com o suporte de ferramentas de realidade aumentada.

O CEO da AVEVA, Craig Hayman, disse: "A AVEVA tem o compromisso de fazer parcerias com nossos clientes para obter o máximo valor da transformação digital industrial. Permitimos a tomada de decisões mais inteligentes, criando tecnologia inovadora. As recentes melhorias em nosso portfólio de Monitoramento, Controle e Gerenciamento de Informações, exemplificado pelos benefícios fornecidos pela iniciativa ADNOC Panorama, ilustram perfeitamente como estamos capacitando nossos clientes com visibilidade edge-to-enterprise."

Um exemplo importante de onde as soluções de visualização e integração corporativa da AVEVA foram implantadas, e são um facilitador essencial para a transformação digital total, são as diversas e complexas operações da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). O Panorama Digital Command Center permite que a ADNOC monitore e otimize o desempenho de seus ativos e operações em 16 empresas operacionais (OPCOs) de sua sede em Abu Dhabi. Isso inclui o desenvolvimento e produção de petróleo e gás, passando pelo processamento do petróleo e de produtos químicos até o transporte e distribuição.

O CEO do Grupo ADNOC, S.E. Dr. Sultan Al Jaber, disse: "O Panorama Digital Command Center demonstra como a ADNOC está utilizando tecnologia de ponta para encontrar novas maneiras de otimizar nossos ativos, gerar valor e aumentar a eficiência em toda a empresa. Ele fornece um único ponto de acesso a informações operacionais e de desempenho críticas, facilitando a tomada de decisão mais inteligente e mais rápida, e permitindo que encontremos novas soluções."

Maior flexibilidade nos modelos de licenciamento, configuração e implantação através da oferta de assinatura reduz significativamente o custo total de propriedade e minimiza a complexidade para os clientes do AVEVA. Desde o lançamento inicial de ofertas de assinatura individuais em seu portfólio de Monitoramento, Controle e Gerenciamento de Informações em 2018, a AVEVA viu uma duplicação do volume de assinaturas em todo esse portfólio. O lançamento atual representa o passo seguinte para tornar disponível um pacote de portfólio mais amplo por meio de assinaturas e está de acordo com a mudança da AVEVA para recursos baseados em assinatura e na nuvem de todo seu portfólio para oferecer maior valor ao cliente.

Sobre a AVEVA

AVEVA é uma empresa de software independente e global dedicada aos seus clientes atuais e à transformação digital do mundo industrial. A AVEVA usa gêmeos digitais, Realidade Aumentada, tecnologia de nuvem, Aprendizado de Máquina e outras inovações tecnológicas para capacitar seus clientes a superar seus desafios mais persistentes. Os 5.700 desenvolvedores e os 4.200 parceiros da AVEVA estão voltados a ajudar os clientes a melhorar a eficiência, alcançar um desempenho de segurança sem precedentes, reduzir o impacto ambiental e mudar o mundo em que trabalhamos e vivemos.

http://www.aveva.com

