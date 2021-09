O Prêmio Dan David é relançado como o maior prêmio de história do mundo

TEL AVIV, Israel, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Prêmio Dan David está sendo relançado como um prêmio que apoia a história e o estudo do passado, anunciou o Conselho do Prêmio. A partir de maio de 2022, o Prêmio concederá até nove prêmios de US$ 300 mil por ano a acadêmicos e profissionais em início e meio de carreira de todo o mundo para reconhecer conquistas excepcionais no estudo do passado humano e apoiar os esforços futuros dos vencedores. Como resultado, o Prêmio Dan David é agora o maior prêmio de história do mundo.

Estabelecido pela primeira vez em 2001 pelo falecido empresário e filantropo Dan David para reconhecer as conquistas nas ciências e nas humanidades, o Prêmio agora defenderá um espectro de acadêmicos emergentes e mais estabelecidos do passado, ativos dentro e fora da academia.

"Estamos orgulhosos do trabalho que fizemos durante as últimas duas décadas, reconhecendo os principais avanços nas ciências e nas humanidades", disse Ariel David, membro do Conselho da Fundação Dan David e filho do fundador do Prêmio. "Entretanto, vivemos em um mundo no qual o investimento nas humanidades, particularmente nas disciplinas históricas, está diminuindo, embora saibamos o quão importante é estudar o passado para entender o presente e construir o futuro. Por essas razões, decidimos focar nossos recursos neste campo e ajudar a catalisar a próxima geração de acadêmicos."

O Prêmio Dan David é concedido pela Fundação Dan David e tem sua sede na Universidade de Tel Aviv.

"A preservação, o estudo e a comunicação de nossa história sempre foram uma parte central da cultura humana", disse Yo-Yo Ma, violoncelista e ganhador do Prêmio Dan David de 2006. "Espero que o novo caminho do Prêmio Dan David seja uma plataforma de lançamento para a próxima geração de historiadores e cidadãos ativos, que ajudarão a redefinir o campo no século XXI e nos permitirão compreender melhor a nossa humanidade compartilhada."

As indicações para o novo Prêmio estão sendo aceitas até 1º de novembro de 2021.

