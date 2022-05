O primeiro bar subaquático do mundo é inaugurado para comemorar o lançamento do gim Neptunia da Hendrick's

Os participantes destemidos que se atreveram a descer às profundezas do mar e sentar-se neste inusitado bar, instalado nas areias do fundo do oceano, tiveram a oportunidade de degustar um coquetel debaixo de água graças à última geração de cilindros de mergulho especialmente projetados para esse fim. Como parte da atmosfera de degustação, os participantes ficaram cercados por todos os tipos de espécies marinhas: tubarões, raias, tartarugas e até mesmo sereias mitológicas…

Em suma, uma experiência totalmente imersiva e sem precedentes combinada com a edição NEPTUNIA do gim Hendrick's, em que os participantes puderam curtir a mais recente grande criação do Ms Lesley Gracie's Cabinet of Curiosities, o gim Hendrick's NEPTUNIA.

O mais recente lançamento da Hendrick's com inspiração no mar

Neptunia, a nova edição limitada da marca Hendrick's é uma mistura misteriosa de botânicos refrescantes da costa escocesa que consegue expressar a magia do mar em forma de líquido, criando uma experiência sensorial rica e evocativa, engarrafada em um gim.

Compromisso com o projeto Seagrass

Com o lançamento do NEPTUNIA, a Hendrick's levantará fundos para apoiar os ecossistemas marinhos, um dos grupos menos conhecidos, mas mais importantes, de organismos que vivem no mar. Os fundos arrecadados com as vendas da edição NEPTUNIA serão doados ao projeto Seagrass e cobrirão os custos que permitirão à instituição beneficente ampliar de forma sustentável suas operações para restaurar e proteger a biodiversidade marinha em todo o mundo.

