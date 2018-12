O primeiro Festival Internacional do Filme de Hainan deu a largada para criar um "Eterno Festival de Cinema"

SANYA, China, 13 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A cerimônia de abertura do primeiro Festival Internacional do Filme de Hainan (Hainan International Film Festival – HIFF, em inglês) foi realizada em Sanya, em 11 de dezembro, apresentando um esplêndido festival de filmes para fãs chineses e estrangeiros do cinema. Com a meta de realizar um "panorama de filmes de ano inteiro, projeções de filmes em toda a ilha, idas exibição de filmes populares e cobertura completa da cadeia industrial", ele está posicionado para criar um "Eterno Festival Internacional do Cinema".

O internacionalmente famoso ator Jackie Chan foi nomeado embaixador promocional do festival. O 1º HIFF atraiu aproximadamente 100 diretores de destaque de países e regiões como os Estados Unidos, França, Índia e Turquia. Nicholas Cage, Maggie Q, Zhang Zhen e muitas outras famosas estrelas televisivas e do cinema estiveram na cerimônia de abertura.

Durante o festival, além da "Exposição Internacional do Filme" e "Fórum do Filme" três importantes atividades temáticas, incluindo a "Conferência para a Promoção de Novos Filmes 2019", "A Primeira Exposição Nacional para Promoção de Locações" e o "Programa Starlight para Alívio da Pobreza" também serão realizadas. Entre essas atividades, a "Conferência para a Promoção de Novos Filmes 2019" é um dos destaques deste festival de cinema. Muitos famosos produtores e criadores de filmes vão apresentar e promover filmes em nome de gerentes de cinema de 2.000 cinemas – com dezenas de milhões em bilheterias – e gerentes de 48 cinemas populares urbanos de mais de 100 cidades de todo o país, de modo a fazer com que novos excelentes filmes cheguem ao mercado diretamente. "A Primeira Exposição Nacional para Promoção de Locações" é voltada à promoção da integração de recursos turísticos e culturais em diferentes regiões, aproveitando a oportunidade do festival de cinema e a vantagem dos recursos de mídia.

Tong Daochi, membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido Comunista Chinês da Província de Hainan e secretário do Comitê Municipal de Sanya do Partido Comunista Chinês, disse que, através da exibição de filmes em toda a região de Hainan, o HIFF vai promover intercâmbios entre a China e as pessoas de todo o mundo. E, para desenvolvimento do filme na China e mesmo na Ásia, Hainan será modelada em uma área central mais influente.

Promovido pelo Governo Popular da Província de Hainan, o festival é um dos projetos-piloto para a construção em Hainan da zona franca piloto e porto de livre comércio, com características chinesas. Mais de 100 obras de mais de 30 países e regiões estão na mostra. O Prêmio Coco de Ouro (The Golden Coconut Award) é o principal prêmio da unidade de competição. Além disso, a área cênica de Dadonghai, Sanya, será aberta ao público gratuitamente, como um cinema na praia, todas as noites, durante o festival, de 11 a 16 de dezembro.

