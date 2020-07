O primeiro Global Sources Online Show inicia em 29 de julho

A compra tradicional foi interrompida por confinamentos e restrições de viagem em todo o mundo. Em resposta à nova situação para compras, a Global Sources está transferindo sua experiência offline de compra para online através do seu primeiro GSOS. O evento permite comprar produtos 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente das fronteiras geográficas e da diferença horária, utilizando tecnologia de ponta para levar os melhores fornecedores a compradores internacionais que não podem viajar, oferecendo interação em tempo real e produtos que estão sendo procurados através de três fases especializadas do evento.

"A Global Sources está aproveitando sua experiência comprovada em feiras comerciais e compras online construída nos últimos 50 anos para proporcionar a compradores comunicação em tempo real com os principais fornecedores e as mais recentes informações do mercado, concentrando-se nas categorias de produtos com maior procura de acordo com as novas prioridades da pandemia da COVID-19", disse Hu Wei, CEO da Global Sources. "Estamos criando uma experiência única de compra online de produtos para compradores e fornecedores de todo o mundo, com apoio da nossa comunidade de compradores, fornecedores verificados, plataforma online em evolução e experiência em feiras comerciais".

O GSOS está preparado para apresentar três categorias de produtos de alta procura com temas respectivos, incluindo Medicina e Cuidados de Saúde, Estudo e Trabalho em Casa e Casa e Ferramentas. Espera-se que cerca de 900 fornecedores verificados apresentem seus produtos que estão tendo procura, os quais são cuidadosamente selecionados com base no que os compradores precisam comprar no momento.

O GSOS proporciona uma nova experiência de compra:

Pavilhões com produtos em exposição para que compradores possam consultar rapidamente os produtos de uma categoria

Vídeos de produtos customizados para atrair a atenção de compradores

Perguntas e preços online, e reuniões individuais online para saber o que os compradores precisam comprar

Eventos privados para compra de produtos destinados a compradores-alvo

Chat online para comunicação e para ganhar a confiança de compradores

Salas de reunião virtuais para criar relações comerciais em um ambiente privado

reunião virtuais para criar relações comerciais em um ambiente privado Encontros e conferências online com painéis de discussão e estudos de casos para que compradores possam conhecer as últimas tendências e estar em contato com especialistas em compras

Transmissões ao vivo com apresentadores profissionais apresentando designs exclusivos de fornecedores e passeios por fábricas ou showrooms para proporcionar aos compradores uma experiência de compra intuitiva

Segmentos de entretenimento com apresentações ao vivo especificamente para o público do evento online

Para se registrar e obter mais informações sobre o GSOS, acesse https://www.gsos.com/?utm_source=Preshow_Release&utm_medium=PR_PressRelease&utm_campaign=GSOS_PR_HK20&WT.mc_id=8021415

A Global Sources Online é uma plataforma profissional de comércio B2B com especialização aprofundada na indústria. Com dois milhões de usuários, tornou-se a plataforma de compras preferida para compradores de alto nível em todo o mundo. A Global Sources é uma empresa internacional de comunicação social e organizadora de exposições com sede em Hong Kong há quase 50 anos que organiza eventos de compra de classe internacional, incluindo as maiores feiras mundiais de compra de eletrônicos, atende dezenas de milhões de compradores e fornecedores, e está empenhada em promover o comércio global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1201107/GSOS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95323/global_sources_logo.jpg

FONTE Global Sources

SOURCE Global Sources