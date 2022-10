O primeiro lote da Caixa Misteriosa, Whispering Barren, da AAA GameFi MMORPG Bless Global, estará à venda em breve!

AAA GameFi MMORPG Bless Global apresenta Caixa Misteriosa do Whispering Barren

SEUL, Coréia do Sul, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -

Descrição

O primeiro lote da Caixa Misteriosa "Whispering Barren" da Bless Global, estará à venda em breve! Receba dois NFTs aleatórios na compra da Caixa Misteriosa "Whispering Barren": Cartão postal de arte de alta qualidade e PASSE VIP.

Os cartões postais no primeiro lote da Caixa Misteriosa contém 5 Cartões Postais da Série Deserto (Cartão Postal de Cenário) e 1 Cartão Postal com Tema de Escultura. Os 5 cartões postais diferentes da série Deserto podem ser trocados com montagens limitadas no jogo NFT "Leão de Ferro". Os jogadores sortudos terão a oportunidade de obter um postal SSR de edição oculta: 1 cartão postal com tema de escultura. Os cartões postais da série da escultura são um dos tipos muito raros. Na Caixa Misteriosa "Whispering Barren", há uma chance de ganhar um deles. Colete todos os cartões-postais com tema de escultura para trocá-los por um PASSE VIP Diamante com acesso ao teste beta e outros benefícios.

Existem três níveis de PASSE VIP: Platina, Ouro e Diamante. Obtenha-o para uma abundância de benefícios extras. O PASSE VIP pode ser usado para acelerar a mineração Corestal. O ativo de carteira BLEC pode ser obtido consumindo Corestais no jogo, que pode ser usado para comprar NFTs correspondentes na Carteira do PocketBuff. Você pode retirar ganhos NFT.

Caixa Misteriosa, quantidade total disponível da série Whispering Barren: 2.000. Preço: 19,9 USDT.

Vendas

A Caixa Misteriosa "Whispering Barren" estará à venda às 18:00 (UTC + 8) em 18 de outubro de 2022.

No App do PocketBuff

Baixar: http://www.pocketbuff.com/t2/365/6690.html

Sobre a Bless Global

Em 11 de julho de 2022, a Tigon Mobile, uma subsidiária da empresa listada na KOSDAQ Longtu Korea, revelou seu novo produto "Bless Global". Como o primeiro MMORPG GameFi de nível AAA do mundo, o Bless Global é baseado na visão do mundo e no conteúdo do jogo para PC "Bless", combinado com a jogabilidade P2E (Pague e ganhe). Através de uma elaborada história de visão de mundo e performances de imagem de alto nível, o jogo interpreta um mundo mágico vivo com tema medieval. Uma experiência mágica épica imersiva é trazida aos jogadores através de golpes realistas e combate livre em movimento! Além do combate, os jogadores também podem minerar recursos no jogo através da jogabilidade P2E em "Bless Global" e negociar livremente com outros jogadores.

Bless Global:

Website: http://bless.Tigon Mobile.com/

Twitter: https://twitter.com/BlessGlobal

Discord: https://discord.gg/gV2cqSc8kp

Facebook: https://www.facebook.com/playBlessGlobal



PocketBuff:

Twitter: https://twitter.com/PocketBuffGame

Instagram: https://www.instagram.com/pocketbuff/

Sobre Longtu Korea

Longtu Korea, uma empresa listada na KOSDAQ, possui uma extensa coleção de jogos AAA. Sword And Magic e Yulgang Mobile ganharam o favor e o apoio de mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. Na última década, a empresa forneceu serviços de jogos para mais de 200 milhões de usuários.

Mais de 5 milhões de jogadores em todo o mundo elogiaram GameFi Yulgang Global lançado pela Longtu Korea. Com isso em mente, o novo jogo "Bless Global" foi atualizado em termos de produção e design de modelo econômico, com o objetivo de fornecer aos jogadores melhores serviços. O PocketBuff, um esforço de colaboração entre a Tigon Mobile e a Game Space, proporcionará uma experiência mais suave para o usuário do Web3 com a negociação de NFT no jogo.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1920371/image_1.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1920373/image_2.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1920548/image_3.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1920374/image_4.jpg

FONTE Longtukorea

